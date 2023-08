David Ochoa será entrenador de porteros en tercera división tras ser corrido por San Luis

David Ochoa ya tiene trabajo a cinco meses de ser dado de baja por Atlético San Luis. [Instagram/@davidochoagk]

El guardameta David Ochoa, quien en algún momento fue una joven promesa del futbol mexicano, por fin encontró acomodo en un equipo a cinco meses de haber sido separado del plantel de Atlético de San Luis, aunque no lo hará de la forma esperada.

El portero de 22 años pintaba para ser el relevo generacional de la Selección Mexicana, incluso México y Estados Unidos se lo llegaron a pelear para tenerlo dentro de la escuadra representativa.

Sin embargo, las indisciplinas no lo dejaron continuar con la brillante carrera que tenía y lo alejaron de la posibilidad de seguir en el futbol profesional, recordando que durante el pasado mes de mayo fue dado de baja tras varios conflictos que tuvo en el vestidor cuando jugaba para el Atlético de San Luis.

Pleitos con sus compañeros y discusiones con su técnico en ese momento, André Jardine, llevaron a que el equipo, potosino tomara la determinación de rescindir su contrato. Y aunque se especuló que podría ser tomado por cualquier otro equipo de la Liga Mx debido al nivel que había mostrado recientemente, esto no fue así quedando sin equipo por más de cinco meses.

El guardameta de 22 años fue contratado por el Ventura Country Fusion como entrenador de porteros. Credit: Rob Gray-USA TODAY Sports

David Ochoa tiene nuevo trabajo

El méxico-estadounidense parece que no lo ha pasado bien tras ser dejado en libertad por San Luis, por lo que tuvo que buscar acomodo en otro rubro luego de ya no ser considerado por ningún club de Liga Mx ni de la MLS, en donde jugó los primeros años de su carrera profesional.

David Ochoa fue contratado como entrenador de porteros del equipo Ventura Country Fusion, el cual pertenece a la USL League Two, lo que es el equivalente a la tercera división de la MLS, así lo anunció el club a través de redes sociales.

“Estamos encantados de anunciar a David Ochoa como entrenador de porteros del Ventura Country Fusión. ¡David trabajará con nuestros porteros en el programa MLS Next desde el nivel sub 13 al sub 19!” fue la publicación con la que dio la noticia el vigente campeón de la USL.

Por lo que parece que a sus 22 años se ha terminado la carrera para el guardameta, quien se enfocará en formar futbolista.

Las indisciplinas dejaron a David Ochoa sin la posibilidad de continuar con su carrera profesional. Credit: Joe Nicholson-USA TODAY Sports

La corta carrera de David Ochoa

El joven de 22 años inició su carrera en 2017 cuando de la academia de Real Salt Lake pasó a préstamo al Real Monarchs, equipo que juega en la MLS Next Pro, estando ahí hasta 2020 año en el que se negó a renovar su contrato, algo que terminó por provocar su separación del club.

Varias versiones señalaron que RSL lo había borrado del cuadro titular debido a problemas extra cancha e incluso se especuló que se trataba de una represalia por haber preferido a la Selección Mexicana en lugar de la de EE.UU.

Al final, no se arregló su contrato y llegó al D.C. United en julio de 2022 en donde estuvo hasta el final de temporada antes de fichar como agente libre con Atlético de San Luis para el Clausura 2023. El guardameta solo consiguió disputar 33 minutos en el torneo, siendo utilizado principalmente en la categoría sub-20, sin embargo, esto no fue de su agrado por lo que comenzaron las diferencias con André Jardine, quien era el técnico potosino en ese momento.

Luego de varias indisciplinas, el técnico y la directiva le dieron las gracias previo a que comenzará el repechaje de ese torneo. David Ochoa fue considerado para las categorías inferiores de Estados Unidos, aunque prefirió representa a la Selección Mayor de México, siendo convocado en varias ocasiones pero sin la oportunidad de debutar bajo del mando de Gerardo Martino.