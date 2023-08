Gobierno de CDMX respondió a acusaciones de Loret de Mola sobre compra de fentanilo

El Gobierno lanzó un comunicado para negar acusaciones

Luego de que fuera revelada la investigación de Loret de Mola al medio Latinus sobre la compra de fentanilo por parte del Gobierno de la CDMX, las autoridades capitalinas respondieron en un comunicado para desmentir tales señalamientos.

En su pronunciamiento publicado en redes sociales, la actual administración negó que, en el periodo de Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, se celebraron acuerdos con empresas asociadas a Carlos Lomelí Bolaños, para la compra de dicha sustancia, y quien actualmente es presidente del consejo estatal de Morena en Jalisco y regidor en Guadalajara.

El Gobierno capitalino destacó que, en años anteriores, la entonces administración del Distrito Federal firmó algunos contratos con las empresas del ahora regente, no obstante, estos acuerdos fueron suspendidos con la llegada de Morena en el 2018.

El fentanilo puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina (Foto: DEA)

“El Gobierno de la Ciudad de México niega rotundamente tener alguna relación preferencial con las empresas asociadas a Carlos Lomelí Bolaños. En el año 2010, la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal, le contrató el servicio integral de distribución, almacenamiento y manejo de farmacias. En el año 2018, la administración saliente nos entregó 8 contratos vigentes para dichos servicios, con un costo total de 194 millones de pesos anuales”.

A pesar de ello se destacó que, en el contexto de la pandemia, con el fin de priorizar la vida de los contagiados y sus problemas derivados, la administración de la entonces mandataria capitalina dio luz verde para adquirir contratos en 2020 con la empresa Abastecedora de Insumos México S.A de C.V, la cual no ha sido inhabilitada y cuando este trato fue cerrado, el proveedor no estaba sancionado.

“Se optó por garantizar oportunidades e inmediatez en las contrataciones públicas, emitiéndose el Primer Decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del Covid- 19, a través del cual se autorizó a SEDESA a contratar y adquirir todo tipo de bienes”, señaló el comunicado.

El gobierno capitalino además resaltó que el fentanilo es un medicamento de uso necesario (incluido en el cuadro autorizado por la Secretaría de Salud Federal en Compendio Nacional de Insumos para la salud), por lo que es requerido “para atender pacientes hospitalizados que requieren ser intubados (ventilación mecánica invasiva) por diversos padecimientos (entre ellos cuadros graves de Covid-19, sedación en diversos padecimientos y manejo de dolor como parte de los cuidados paliativos”.