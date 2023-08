Marcelo Ebrard vs el INE: “Me multaron por pensar”

Marcelo Ebrard se quejó de la multa que le impuso el INE por 10 mil pesos. Foto: Captura de Pantalla

Uno de los casos más sonados dentro de la esfera política mexicana de la semana del lunes 14 al viernes 18 de agosto fue la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Marcelo Ebrard por haber presentado con anticipación el plan de seguridad, que denominó A.N.G.E.L., el cual implementará en caso de convertirse en el próximo presidente. Como respuesta al organismo electoral dijo que nunca había visto que multaran a alguien por pensar.

Este sábado 19 de agosto se llevó a cabo el Marcelo Fest en Puerto Vallarta, en Jalisco, donde se reunieron simpatizantes del ex secretario de Relaciones Exteriores para platicar sobre los planes que tiene para continuar con la campaña interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para convertirse en el Defensor de la 4T (que no es más que el candidato oficial a las elecciones presidenciales de 2024).

Durante su discurso destinó un tiempo para hablar sobre la multa que le impuso el INE por 10 mil pesos debido a la presentación de programas presidenciales a un año del proceso electoral. contrario a lo que se cree sobre que el castigo fue impuesto por denunciar los presuntos acarreos de Claudia Sheinbaum. En cambio se lamentó que lo hayan sancionado por “pensar”.

Así lo comentó Marcelo Ebrard: “Ayer fui al INE... fui por una razón, compañeros... me pusieron una multa de 10 mil pesos por proponer pensar y compartir qué pensamos de inseguridad y cómo resolverlo... qué pensamos de salud para que no nos falte tratamiento y medicamentos... dije que el siguiente nivel tiene que ser igualdad de género... me pusieron una multa de 10 mil pesos... ya la pagué, es la primera vez que veo que se aplica una multa por pensar”.

Marcelo Ebrard habló sobre la multa del INE

Explicó que el Plan A.N.G.E.L. sólo fue una idea surgida de una necesidad, más no un proyecto oficial que ya se esté ejecutando, asimismo explicó que surgió de entablar una conversación con la ciudadanía sobre las inquietudes que presentan como la inseguridad, los servicios de salud y la equidad de género.

A pesar de la multa de 10 mil pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral, Marcelo Ebrard continuó expresando los planes que tiene para México en caso de convertirse en el próximo presidente. Entre los temas que tocó fue el turismo y el comercio marítimo.

Por otra parte aseguró que una de las cosas que hace falta dentro del Gobierno Federal es que no se escucha a los jóvenes y que a través de las distintas administraciones en México se les ha dejado a un lado y no se les toma en cuenta.

Marcelo Ebrard aseguró que el Plan A.N.G.E.L. surgió a raíz de escuchar las necesidades de la ciudadanía, Marcelo Ebrard. EFE/Isaac Esquivel

Relacionado con el tema de salud aseguró que sabe cómo trabajar para mejorar la calidad del sistema sanitario de México, esto gracias a que consiguió obtener vacunas contra el Covid-19 y ventiladores para atender los casos más graves en los distintos hospitales, declaró Marcelo Ebrard.

Ricardo Monreal cedió lugar de encuestadora a Ebrard para mantener unido a Morena

Marcelo Ebrard se mostró disgustado debido a que no fue seleccionado en el proceso para designara las encuestadoras que acompañarán a la realizada por Morena para elegir al Defensor de la 4T.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. De izquierda a derecha: Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Especial

Con el fin de mantener la unidad dentro del partido político y no ocasionar rupturas por una elección que fue producto del azar, mencionó Ricardo Monreal, fue que el senador con licencia tomó la decisión de ceder su lugar de propuesta de encuestadora al ex secretario de Relaciones Exteriores.

El legislador morenista pidió a sus compañeros a fomentar la unidad que debería ser el principal objetivo de este proceso y no todo lo contrario porque eso es lo que buscan “los opositores”.