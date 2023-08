Paul Stanley recordó cuando casi se quita la vida por ansiedad

Paul Stanley recordó cómo vivió su primer ataque de ansiedad a los 20 años (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

Paul Stanley ha sufrido de depresión y ansiedad desde su juventud, lo que lo ha llevado a casi quitarse la vida, lo único que lo ha frenado es el apoyo que recibió de su mamá y la ayuda de profesionales.

En la más reciente emisión de Miembros al Aire, el hijo de Paco Stanley recordó que cuando tenía 20 años sufría cuadros de ansiedad graves, los cuales no estaban controlados por un experto de salud mental.

El no tener una forma de manejar este tipo de episodios, lo orilló a pensar en aventarse por una ventana, pues no sabía de qué otra forma podría frenar sus pensamientos.

Paul Stanley pensó en quitarse la vida en su primer cuadro de ansiedad Crédito: Unicable

“Llegué de una peda, y mi mamá siempre ha tenido ansiedad y depresión, entonces yo no entendía qué me estaba pasando. Te da como el mueble loco, me paré y todo eso y empecé a sentir un grado de ansiedad tan grande que me quería aventar por la ventana”

Ya que Paul no comprendía qué era lo que le estaba pasando, pero sabía que su mamá, Mónica Durruti, podría apoyarlo, se acercó a ella y le pidió ayuda.

Mónica lo abrazó y le dio un calmante para poder tranquilizarlo, mucho después comprendió que había sufrido un cuadro de ansiedad.

Paul reveló en La Casa de los Famosos que desde muy joven sufría de ansiedad por el asesinato de su papá (Captura de pantalla: Vix+/La Casa de los Famosos México)

“Fui con mi mamá y todo eso, ‘me siento así’, y mi mamá que pasaba por lo mismo me dijo: ‘A ver, hijo, relájate’. Recuerdo que me abrazó y todo, sí me dio una pastilla, me empezó a apapachar”

Fue hasta después de esto que comenzó a tener apoyo de un profesional, pues antes no pensó que él sufriera de ansiedad. “Nadie sabe cuándo le va a tocar eso, por eso es que es algo bien importante (la salud mental)”, compartió con sus compañeros.

El conductor de Hoy lamentó que debido a que muchas personas piensan como él, que no tendrían una crisis de salud, intentan quitarse la vida.

Paul Stanley sufrió una crisis de ansiedad dentro de La Casa de los Famosos

Internautas se preguntan: ¿abandonará La Casa de los Famosos? Credito: televisa.com/canal5

Durante las primeras semanas dentro de La Casa de los Famosos, Paul sufrió de una fuerte crisis de ansiedad, la cual inclusive lo llevó al llanto.

Días antes, el también actor se mostró decaído, por lo que su familia le llevaron porras para animarlo, pero esto provocó que comenzara su crisis de ansiedad.

Paul tuvo que meterse al vestuario para afrontar este episodio, lloró y esperó hasta que se sintió más tranquilo.

Paul Stanley sufrió ataque de ansiedad en el reality y rompió en llanto (ViX+)

Cuando salió de la casa, explicó que tuvo esa crisis debido a que no sabía qué era lo que estaba sucediendo afuera del reality y se sintió desesperado por no obtener información del exterior.

Dentro del mismo programa, confesó que cuando aún era menor de edad, sufrió depresión por el asesinato de su papá, Paco Stanley, pues no sabía cómo superar su duelo y quería “hacerse el fuerte” por su mamá.

“Después de la muerte de mi papá también comenzó, desde luego, la depresión, no lo entendía porque un niño de 14 años no entiende los procesos de duelo (...) Yo tenía que hacerme el fuerte por mi mamá y todo, pero al mismo tiempo sentía miedo de que saliera a la calle y no regresara”, compartió con sus compañeros.

El asesinato de Paco provocó que el actor reprimiera sus emociones para proteger a su mamá (Instagram/@paulsatanleyd)

En ese entonces también comenzó a presentarse la ansiedad porque no quería compartir con otras personas lo que pensaba y sentía.

Además del apoyo profesional, Paul considera que lo que lo ha ayudado a continuar con su vida con la ansiedad ha sido su trabajo ya que es su principal distractor.