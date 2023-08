¡No soportan a Emilio Osorio! Estilista de Galilea Montijo despotrica contra el hijo de Niurka: “No sé quién se cree”

El stylist de las estrellas no soporta a Emilio Osorio y sus "bailecitos". | @aldorendon / ViX.

Al finalizar La casa de los famosos, muchos miembros del staff, familiares, amigos y los participantes del reality se reunieron en el foro del programa para saludarse e intercambiar algunas palabras. Fue allí que Aldo Rendón, el estilista personal de Galilea Montijo pudo conocer a todos los finalistas del programa y tuvo algunas cosas que decir sobre ellos, especialmente sobre Emilio Osorio, quien no fue mucho de su agrado.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: ¿qué integrante del Team Infierno se convirtió en el quinto finalista?

El estilista estuvo presente durante toda la trayectoria del programa porque fue la persona encargada de vestir y peinar a Galilea Montijo, nada menos que la conductora principal de todo el reality. El originario de Sinaloa fue el encargado de crear los lujosos outfits que “La Gali” presentó gala con gala, durante los dos meses que duró el programa.

El estilista conoce a los famosos

Durante la gala final del programa Redón pudo conocer a los cinco finalistas. Más tarde en una transmisión en vivo de su canal de YouTube comentó sobre cada uno de ellos. En general tuvo buenas cosas que decir, sobre todo de Wendy Guevara y Poncho de Nigris, a quienes consideró como carismáticos y muy talentosos.

Sin embargo, los comentarios sobre el hijo de Niurka y Juan Osorio, no fueron tan entusiastas. Aseguró que se nota que es una buena persona, pero que le desespera en demasía su “supuesto papel” del ‘Halcón’, un apodo de granjeó dentro de la competencia y que adoptó hasta el mismísimo final.

“El Niurkito la neta fue lindo, a él sí lo saludé, pero la neta a ese niño no lo soportó y menos con sus bailes, no sé quién se cree, el halcón, el cuervo, Bruce Lee, no sé quién v**as era”, dijo con molestia.

Te puede interesar: Galilea Montijo reacciona a acusaciones de Niurka sobre si es santera | VIDEO

Rendón sí reconoció que cuando Emilio se acercó a saludarlo, fue bastante lindo. Lo anterior revela que el también actor de Mi corazón es tuyo, en realidad nunca fue grosero con él, sino que simplemente se trata de una personalidad que no es afín con la del famoso estilista.

Los comentarios polémicos de Aldo Rendón

El estilista de famosos como Galilea Montijo, Thalía, Ana de la Reguera, Belinda, o Gloria Trevi, es famosos por su labor como fashion stylist, pero también por sus comentarios polémicos. A través de su canal de YouTube ha analizado los estilos de muchas celebridades como Harry Styles, Kate Moss, Rihanna o Las Kardashians. Razón de que sus críticas no siempre sean del agrado de todo el mundo.

Aldo Rendón le hizo body shaming a Guillermo del Toro. | @aldorendon.

Sin embargo, es principalmente en redes sociales en donde ha hecho los comentarios más desafortunados. Como la vez en la que Guillermo del Toro subió al escenario de los Óscar pare recoger su estatuilla por la cinta animada Pinocho, y Rendón publicó la imagen asegurando que la película La ballena ya había sido reconodida.

Lo anterior con una clara intención de hacer un chiste sobre la obesidad del director tapatío. Desde luego en redes sociales lo tundieron de inmediato con varios comentarios que los que los internautas le dijeron que él también estaba obeso y que no era correcto hacer body shaming.