España vs Inglaterra: ¿A qué hora y dónde ver en México la final de la Copa del Mundo Femenil?

Final Copa del Mundo Femenil 2023 Foto: Jovani Pérez

Listas las dos selecciones finalistas de la Copa del Mundo Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023. En un duelo totalmente inédito en el magno evento de mujeres, los combinados de España e Inglaterra definirán a la nueva monarca mundial en un duelo que levantará los reflectores de diferentes partes del mundo; México no será la excepción.

Después de unas intensas semifinales que se terminaron definiendo en la parte final de cada encuentro, las ibéricas y británicas lograron imponerse a Suecia y Australia respectivamente y con ello, conseguir su boleto a su primera final dentro de una Copa del Mundo Femenil a nivel mayor. Por su parte, “Las Tres Coronas” y las “Matildas” encararán el duelo por el tercer lugar del certamen.

Como bien se sabe, la Selección Mexicana no logró acceder a la justa mundialista tras haber fracasado en las eliminatorias mundialistas de Concacaf, en donde perdió sus tres compromisos respectivos en territorio mexicano. No obstante, eso no eximió el interés de la fanaticada azteca por darle seguimiento al Mundial.

El camino de España e Inglaterra para llegar hasta la final Foto: Captura de pantalla, Twitter/FIFA Wome's World Cup

Pese a las complicaciones que han existido por la enorme diferencia de usos horarios que hay entre México y Australia y Nueva Zelanda, diferentes duelos de la justa mundialista si han acogido buena audiencia en el país norteamericano. A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales de transmisión en las que se podrá ver la final de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora ver?

Domingo 20 de agosto, 04:00 horas, Stadium Australia, Sidney

Señales de transmisión

TUDN, VIX+

La selección inglesa festejando su pase a la final de la Copa del Mundo Femenil Crédito: TW @FIFA

Cabe señalar que la diferencia de horarios entre Australia (país que albergará la final) y México (Ciudad de México) es de 16 horas. La final se llevará a cabo a las 20:00 horas en Sidney del domingo 20 de agosto; mientras que en el país azteca, apenas serán las 4 de la mañana.

El encuentro tendrá lugar en el Stadium Australia de Sydney, con capacidad para 83 mil espectadores. En ese mismo recinto se realizaron tanto la ceremonia de apertura, como de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

La Roja consiguió su pase a la final del Mundial Femenil 2023 Crédito: TW/@FIFAWWC

España

La Roja llegó al partido definitivo después de haber quedado segundo en el grupo C; esto tras ganar a Costa Rica y Zambia, pero caer 4-0 ante Japón en la última jornada de la fase de grupos. Posteriormente se recuperó aplastando a Suiza (5-1) en octavos de final y echando a Países Bajos en cuartos en la prórroga (2-1). En semifinales, los goles de Salma y Olga Carmona sirvieron para derrotar (2-1) a Suecia.

Inglaterra

Por su parte, las inglesas obtuvieron el pleno de victorias en la primera ronda, imponiéndose por la mínima diferencia a Haití y Dinamarca, y golear 6-1 a China. En octavos de final, sufrieron ante Nigeria y después de no hacerse daño en el tiempo regular y prorroga, se mostraron más certeras desde los once pasos (4-2); ya en cuartos de final dejaron a Colombia (2-1) y más recientemente a las anfitrionas por 3-1.