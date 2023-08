Enrique Graue dijo confiar en que AMLO no interferirá en proceso para elegir a nuevo rector de la UNAM

El rector de la UNAM, Enrique Graue, se pronunció sobre los comentarios de AMLO. (Archivo Infobae)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo confiar en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que no habrá “intereses externos” que interfieran para elegir al próximo sucesor.

Tras recibir un reconocimiento por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por su trayectoria como rector de la máxima casa de estudios, Graue Wiechers reconoció que siempre habrá quienes tengan intereses, pero el proceso estará bien vigilado.

“Confío, claro que sí, siempre hay quien pueda tener intereses, yo creo que lo que declaró el señor presidente en la mañana quedó bastante claro también [...] siempre estaremos atentos a esos otros intereses. Podría suceder y espero que no suceda. La legislación universitaria es clarísima de cómo se debe llevar a cabo el proceso”, dijo a medios de comunicación.

Enrique Graue aseveró que la comunidad universitaria se siente tranquila frente al relevo en rectoría, al tiempo que aclaró que el proceso de sucesión no se adelantó, sino que la Junta de Gobierno de la UNAM amplió el plazo para tener más tiempo de analizar a los candidatos.

¿Qué dijo AMLO sobre la UNAM?

El presidente López Obrador aseguró que no intervendrá en el proceso de la Junta de Gobierno. (Captura de pantalla)

En la conferencia de prensa matutina del lunes 15 de agosto el presidente López Obrador evitó pronunciarse sobre la convocatoria para buscar al próximo rector, no obstante, terminó expresando su deseo de que la Junta de Gobierno deje atrás los “cacicazgos” y se garantice la autonomía de la Universidad.

Mientras aclaraba que no es su deseo intervenir en la elección del próximo rector, hizo una petición para que el proceso sea democrático, justo, honesto y autónomo: “en el sentido estricto, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, apuntó.

Cabe apuntar que desde hace meses el titular del Ejecutivo ha llegado a asegurar en diversas ocasiones que la UNAM se ha ido “derechizando” y que es “neoliberal”, por lo que ha insinuado que se debe reestructurar para que se mantenga cercana al pueblo con el apoyo de los universitarios, tanto alumnos como profesores e investigadores.

Apenas en junio pasado el Presidente también se lanzó en contra de Graue Wiechers, luego de que amenazó con investigar por presunto lavado de dinero a la Fundación Conde de Valenciana, que brinda servicios médicos oftalmológicos y que es presidida por el aún rector.

Cuándo llega el nuevo rector de la UNAM

Rectoría de la UNAM. (Cuartoscuro)

A tres meses de que concluya su cargo, Enrique Graue Wiechers se despidió el pasado 12 de agosto del Consejo Universitario, el máximo órgano de la Institución, dando así el banderazo a la carrera para definir quién será el rector número 25.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Junta de Gobierno, la convocatoria para quienes busquen encabezar a la comunidad universitaria saldrá el próximo 21 de agosto, aunque originalmente sale en el mes de septiembre.

Será hasta entonces cuando se informe sobre cómo será el proceso a seguir en cada etapa. La persona que resulte electa asumirá la Rectoría para el periodo 2023-2027.

Actualmente la Junta de Gobierno, que elige al rector, está conformada por 15 personajes: Alberto Ken Oyama, Ana Rosa Barahona, Elena Centeno, Enrique Cabrero, Gina Zabludovsky, Jorge Cadena. Juan Alberto Adam, Luis Armando Díaz-Infante, Marcia Hiriart, Margarita Beatriz Luna, María de la Luz Jimena de Teresa, Patricia Elena Clark, Rafael Lira, Rocío Jáuregui y Vicente Quirarte.

El próximo rector o rectora se dará conocer en el mes de noviembre, según lo previsto, y deberá ser una persona mexicana de nacimiento; de entre 35 y 70 años de edad; asimismo, deberá poseer un grado superior de bachiller; contar con al menos 10 años de servicio docente o de investigación en la UNAM; y deberá ser una persona “honorable” que no haya formado parte de la Junta de Gobierno en los últimos dos años.