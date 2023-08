Cristian Castro invitó a salir a Gomita tras besarse en un programa

Gomita y Cristian Castro se besaron en "El Hotel VIP", después él la buscó (Archivo)

Cristian Castro nuevamente dio de qué hablar, ahora no por su apariencia ni por las canciones que interpreta, sino por haber besado a Gomita en El Hotel VIP, reality al que fue invitado.

El cantante tuvo una aparición especial en el nuevo programa de Televisa, el cual fue grabado en Argentina, país donde reside desde hace cuatro años. Durante su encuentro con los concursantes en el hotel, comentó que él era una persona a la que le gustaba mucho besar.

Fue por ello que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien es una de las concursante, confesó que a ella también le gustaba besar, así que propuso un beso de cuatro. Ya que nadie más se animó, sólo ellos dos se besaron.

Cristian no participó como concursante en El Hotel VIP, sólo fue un invitado especial (Instagram/@cristiancastropop)

Ahora que el show está siendo promocionado previo a su estreno, la conductora reveló en un encuentro con la prensa que Cristian se comportó muy “atento” con ella. Según dijo Gomita, al poco tiempo recibió un mensaje del Gallito Feliz, con el que la invitó a salir.

“Me mandó un mensaje por Instagram. El mensaje fue muy bonito, ‘oye, sigues acá en Buenos Aires...’ y así, pero después de que yo salí, estuvo bien divertido y fue muy lindo conmigo, bien atento”

No obstante, no reveló si aceptó la propuesta, pero sí dio a entender que no se logró ya que ella regresó a México cuando terminó su participación en El Hotel VIP.

Gomita aseguró que el cantante "besa rico" (Instagram/@gomitaoficial123)

Gomita tampoco quiso decir si ahora mantiene un romance con el intérprete de Por amarte así, pero se tomó en broma el tema ya que Cristian sólo entró como invitado al reality y convivieron por poco tiempo.

Cabe recordar que, supuestamente, el cantante tenía un romance con la modelo argentita Flor Arias, con la que fue vista en varias ocasiones en 2022. Esto no fue confirmado por ninguno de los dos.

Cristian Castro también habría buscado a La Bebeshita

Gomita no es la primera mujer a la que el hijo de Verónica Castro ha buscado, también La Bebeshita reveló que el cantante le envió un mensaje para crear contenido erótico juntos.

Bebeshita vende fotos en OnlyFans, pero no sabe por qué Cristian decidió contactarla a ella para una sesión de fotos y no a otra modelo (Instagram/@bebeshitadany)

Daniela Alexis dijo en entrevista con la revista TVyNovelas que recibió una propuesta de trabajo por parte del equipo del Gallito Feliz, quienes querían fotografiarla junto a Cristian.

La ex integrante de Enamorándonos vende fotografías para adultos por OnlyFans, pero no sabe por qué la eligieron a ella para hacer este tipo de contenido.

“Entiendo que sólo eran fotos y luego se querían planear otras cosas con él, pero algo más fuerte no me lo permite mi Bebeshita interna. Entonces todo quedó en veremos. No sé dónde me haya visto él, a mí sólo me hablaron de Argentina, no tengo idea de cómo surgió mi nombre”

Al final, el trato no se pudo concretar supuestamente por cuestiones personales.

El cantante se volvió viral en TikTok debido a los mensajes que le envió a una joven argentina sólo por etiquetarlo en una storie (Instagram/@cristiancastro_music)

En 2022 también se volvió viral una conversación que el intérprete de Azul mantuvo con una joven, en la que él le proponía encontrarse en Estados Unidos y le hablaba de “mi amor”.

Todo habría iniciado porque una de sus seguidoras lo etiquetó en una storie, a la que él respondió con un mensaje privado. La conversación avanzó al punto en que él se ofreció a pagarle el viaje para que se encontraran.

“Hola, mi amor. Acá te mejor. Te extrañé”, era uno de los mensajes del cantante a la joven.

A partir de esto, muchas otras mujeres comentaron que conocían a alguien a quien el hijo del Loco Valdés también había contactado, siempre manteniendo una conversación “coqueta” por Instagram e invitándolas a encontrarse en algún país.