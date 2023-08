“En la educación ni un paso atrás”, Adán Augusto López defendió los nuevos libros de texto

El aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, salió en defensa de los libros de texto que el gobierno federal entregará a los alumnos de primaria y secundaria a partir del ciclo escolar 2023-2024.

Durante la asamblea informativa realizada en el municipio de Tultitlán, Estado de México, el ex secretario de Gobernación retomó la polémica a raíz del nuevo plan de estudios que implementará la Secretaría de Educación Pública (SEP) y acusó que el bloque conservador echó a andar una campaña de desprestigio contra el nuevo material didáctico, del cual aseguró será esencial para una mejor educación.

“Los mismos de siempre, los señores del dinero, los que no quieren al pueblo, son quienes iniciaron una campaña de descalificación en contra de los nuevos libros de texto que son esenciales para el desarrollo educativo de México”, refutó el tabasqueño.

En la misma postura que adoptó el gobierno federal para mantener en firme lo que llama “la nueva escuela mexicana” y no retirar los nuevos libros, debido a que estos ya fueron impresos, el ex secretario de Gobernación reiteró que la 4T no dará ningún paso atrás en este tema.

Adán Augusto López defendió el nuevo modelo educativo que echó a andar el presidente de la República. (Foto: Especial)

“En la educación ni un paso atrás; es por las niñas y los niños mexicanos”, aseguró el político tabasqueño que busca convertirse en el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.

Aunque se han difundido varios errores en las páginas de los nuevos libros de texto para el nivel básico, el aspirante de Morena sostuvo que son grupos de poder los que tratan de boicotear el nuevo modelo educativo que echó a andar la 4T.

“Los dueños del dinero, aquellos que creen que México es de ellos, que son quienes están en contra de los libros de texto gratuitos, nunca van a entender que el pueblo piensa y que ahora es el que gobierna y manda”, expresó López Hernández.

Este domingo, las seis corcholatas de Morena cumplieron siete semanas de recorridos por todo el país para posicionarse entre la ciudadanía de cara a la encuesta que levantará el partido para definir al Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T rumbo a 2024.

“Concluimos la séptima semana de recorridos populares a lo largo de todo el país con una certeza: el pueblo ya no cree las mentiras y las noticias falsas de los conservadores. Solo este gobierno, encabezado por un hombre honesto como Andrés Manuel López Obrador, se ha preocupado de cuidar a las y los adultos mayores, a los estudiantes, a las personas con discapacidad, y en general: a los más vulnerables”, dijo el tabasqueño al concluir su jornada por el Estado de México.

Ponen en evidencia los errores en los nuevos libros de texto

La científica Julieta Fierro dijo que espera que estos errores no vengan en la versión impresa que llegará a los estudiantes. FOTO: Especial

Uno de los primeros errores lo detectó la científica mexicana, Julieta Fierro, quien señaló los errores de una infografía sobre el sistema solar dentro de las páginas del libro “Nuestros Saberes”, dirigido a los alumnos de quinto de primaria.

Si ven las barras de la izquierda no se entiende a qué corresponden, si es sobre la gráfica inferior ¡falta el naranja! Si es sobre los planetas, Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso. Ojalá sea una noticia falsa y no venga de la SEP”, dijo la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el libro, Benito Juárez nació el 18 de marzo de 1806. FOTO: Especial

Otro de los errores más polémicos corresponde a una lámina donde se expone que el histórico presidente Benito Juárez nació el 18 de marzo de 1806, y no el día 21 de marzo, sin que la SEP haya salido a desmentir de inmediato este supuesto error.

Ante la polémica, el presidente López Obrador anunció que desde el 8 de agosto habrá una conferencia vespertina, a cargo de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, para exponer los pormenores sobre el proceso de elaboración y contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos.