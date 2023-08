Gustavo Adolfo Infante criticó actitud de Luis Miguel durante su gira en México

El conductor, a pesar de criticar a Luis Miguel, aseguró que es el mejor cantante de México. (Archivo)

La esperada gira internacional de Luis Miguel por fin dio inicio con el concierto de este jueves 3 de agosto con un show en la Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina. Rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, especialmente después de que se diera a conocer que la primera canción de El Sol de México fue Suave, marcando así el regreso del cantante a los escenarios, pero no todo fueron aplausos, sino que Gustavo Adolfo Infante criticó sus presentaciones en México.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Luis Miguel por ‘faltar’ a prueba de sonido de su primer show: “Cumple con la gente”

El polémico presentador volvió a quejarse del intérprete de La Incondicional al recordar como fue el tour que tuvo en nuestro país en donde, acusó, la actitud de Luis Miguel fue un desastre y lo tachó como “payaso” y una persona “difícil”, esto debido a que, consideró, no fue correcto que cantara pocas canciones y se retirara, tuviera problemas con el audio o presentara dificultades técnicas.

Estos hechos, consideró el periodista de las exclusivas, no pueden ser permitidas para el espectáculo de un cantante de la talla de El Sol de México, que tiene una gran trayectoria como artista y debe demostrar que es un profesional. Como consecuencia agradeció que Luis Miguel iniciara su gira internacional en otro país porque de esta manera se va a equivocar allá y no acá en nuestro país porque “nos lo debe”:

Te puede interesar: Gustavo Adolfo explotó contra Sergio Mayer por presunto abuso sexual a Nicola

Esto fue lo que contó Gustavo Adolfo Infante: “Espero que haga un buen soundcheck, que venga de buenas, con buenas actitudes, que no se vaya a la tercer canción, que mejor que empezó su gira en Argentina así la riega allá, acá ya no debe equivocarse porque nos la debe, sus fans están esperando conciertos de calidad, no lo que hizo cuando estuvo en los escenarios de aquí”.

Así se vivió el inicio de la gira de Luis Miguel Crédito: TW/Primer concierto de Luis Miguel

A pesar de los comentarios negativos que hizo el presentador de producciones como De Primera Mano, también aseguró que, tras ver los primeros videos de la transmisión que hizo la presentadora Addis Tuñón desde Argentina para el programa de espectáculos, el cantante se ve “en buena forma” por lo que espera que así como está esforzándose con los detalles del escenario en aquel país, también lo haga en sus presentaciones en México, esto dijo:

Te puede interesar: “Creí que mi fuente era creíble” Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Humberto Zurita por supuesto rompimiento

“Bueno, por lo menos ya le invirtió en las pulseritas, en las escaleras, en la pantalla de atrás, ya no es sólo el trajecito bonito para Luis Miguel y ya, que el público se ‘amuele’... lo veo delgado, en buena forma, se ve muy bien, espero que venga a México de buen humor y con esa energía que mostró allá”.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Luis Miguel se ve en buena forma física, sólo falta que "venga de buen humor": (Foto: Teleshow)

Gustavo Adolfo Infante consideró que Luis Miguel era el cantante más importante en México

Es de conocimiento de la mayoría de las personas dentro de la sociedad de nuestro país que Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos e importantes en la música mexicana, pero Gustavo Adolfo Infante fue un paso más allá al decir que no sólo era uno destacado, sino que era el mejor que había pisado México y que superaba a muchas de las leyendas musicales que habían surgido en territorio nacional.

El periodista de lasa exclusivas lo posicionó por encima de intérpretes como Pedro Infante, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, José José y del contemporáneo Alejandro Fernández, a quien lo situó como el número dos en México, obviamente por debajo de El Sol.

El conductor de televisión explicó que lo consideraba así porque no había ninguno con su voz, con su convocatoria y que trascendiera dentro del gusto de distintas generaciones de mexicanos, por lo que vivía y se presentaba como “el más grande” y moriría de la misma forma.