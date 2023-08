Qué dijo AMLO sobre el anestesiólogo señalado por narcotráfico

AMLO dijo que no tiene nada de qué preocuparse en caso de ser inocente (Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el médico anestesiólogo investigado por la compra de varias ampolletas de fentanilo en Los Cabos, Baja California, no tiene “nada de que preocuparse” si es que la droga realmente era utilizada únicamente para fines médicos.

“Si no lo hizo con propósito de distribuirlo de manera ilegal, no tiene porque preocuparse (...) Se está actuando para evitar la introducción de drogas”, dijo el mandatario en su habitual conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“No tiene porque preocuparse en nada. Nosotros no cometemos actos arbitrarios. No vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo”, reiteró López Obrador.

Cuestionado sobre qué le diría a los familiares de Gustavo Darwin Aguirre Castro, los cuales se han manifestado en Guasave, Sinaloa, por los tratos que ha recibido desde hace más de un mes y que consideran injustos, el presidente respondió que les pediría mantener la calma y que “no se dejen manipular”.

“No se preocupen, y cuiden que no los estén manipulando. No se dejen manipular. Si es una injusticia lo del médico, se va atender de inmediato. Si él es inocente, no va perder nada”, respondió el mandatario tabasqueño.

En cambio, si resulta que la autoridad prueba que sí estaba haciéndo uso indebido de fentanilo, o cualqiuer droga ilegal, “entonces sí va a tener problemas con la justicia. Que se haga la investigación, y si no cometió ningún delito, no tiene nada que temer”.

El abogado de Aguirre Castro acusó esta semana que las autoridades implicadas en el seguimiento habrían intentado extorsionar a su cliente para dar “vía rápida” a su caso.

En una entrevista para Ciro Gómez Leyva, el anestesiólogo contó que el día que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, uno de los agentes que se encargó de registrar su casa (misma que actualmente se encuentra asegurada) se acercado a él para supuestamente solicitar una suma de 200 mil pesos con el fin de evitar que el proceso tomará la vía “cansada y estresante”.

“Llega una persona que había estado en el operativo, ya vestida de civil que me dice, ´Hay dos vías: una rápida y una larga, la verdad la vía larga es muy estresante, y la vía rápida es esto: son 200 (mil pesos)″, detalló.

El pasado 29 de julio la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que procedió penalmente en contra de Aguirre Castro, a quien le fueron entradas ampolletas con fentanilo, efedrina, morfina y Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC).

También confirmaron que el anestesiólogo presentó su cédula profesional de cirujano y anestesiólogo, así como los correos a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) donde se solicita recetario especial con código de barras y código QR.

El abogado de Gustavo Aguirre señaló que su cliente había comprado un total de 24 ampolletas de fentanilo con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues contaba con un recetario para medicamentos controlados.

Sin embargo, las autoridades señalaron que supuestamente la solicitud a la Cofepris había sido negada, por lo con ello quedaba corroboradoq que médico no contaba con los permisos que requieren recetarios especiales