Lolita Ayala preocupa por aparecer con tanque de oxígeno y bastón: “Ya no quedé bien”

Desde hace casi diez años Lolita Ayala ha padecido los estragos derivados de un aparatoso accidente que sufrió en helicóptero y, si bien se ha sometido a diversos tratamientos, su salud continúa sufriendo las afectaciones.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial muestra cómo sería el hijo de Wendy Guevara y Nicola Porcella | FOTO

La emblemática periodista ha mantenido un bajo perfil desde que su recordado noticiero salió del aire, por lo que públicamente no se deja ver muy seguido. Es el caso de la reciente misa en honor de Talina Fernández, a un mes de su deceso, evento al que acudió Lolita Ayala, pues era una de las amigas más cercanas de la comunicadora.

Lo que causó conmoción y preocupación entre los reporteros que acudieron al evento es que la periodista de 72 años apareció con bastón y un tanque de oxígeno, lo que encendió las alarmas de los representantes de la prensa.

Te puede interesar: Así luce actualmente Maradonio de La Familia P. Luche

“La extraño un montón. Era como parte ya de mi vida. Era tan simpática. Era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre”, dijo Lolita Ayala respecto a Talina, quien por su parte, en vida siempre se expresó positivamente de su gran amiga.

A sus 72 años, Lolita Ayala permanece alejada del público y en rehabilitación del accidente que sufrió en 2015 (Foto: Instagram)

En el encuentro con la prensa, la reportera reflexionó sobre su propia mortalidad pues lamentó que sus compañeros de generación han ido perdiendo la vida en fechas recientes, es el caso de los periodistas Ricardo Rocha, Jorge Berry y Nino Canún. “Todos estamos en la lista”, expresó Ayala.

Te puede interesar: ¿Dijo la verdad? Maryfer Centeno analiza al ex oficial de inteligencia que “encontró restos no humanos” al investigar OVNIS | VIDEO

Además, la comunicadora que por muchos años hizo mancuerna a cuadro con el fallecido Jacobo Zabludovsky en el noticieron 24 Horas se refirió a su estado de salud:

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y (uso oxígeno) sólo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre, fue recomendación médica”, explicó la también filántropa.

La famosa dio a conocer que siempre acude a sus citas médicas y dijo estar consciente de la fragilidad de la vida, por lo que ya tiene hecho su testamento y contó cómo le gustaría ser recordada.

“Pues sí, claro, el testamento por supuesto y el legado es el amor a los demás. La labor social fue algo muy importante en mi vida. Me encantaría ser recordada como una persona generosa, porque siempre di todo lo que pude”, expresó.