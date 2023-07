¿De qué murió la mamá de Andrea Legarreta? Esto sabemos del fallecimiento de Isabel Martínez

La madre de la presentadora de “Hoy” falleció el pasado domingo 30 de julio, el mismo día en que celebraba 57 años de casada con Juan Legarreta (Fotos: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea Legarreta enfrenta uno de los años más difíciles en su vida. Durante la tarde del pasado domingo 30 de julio, la madre de la presentadora del matutino de Televisa, Isabel Martínez, murió de forma inesperada. El mismo día en que celebraba 57 años de casada con Juan Legarreta y se lo había festejado la famosa conductora de Hoy en sus redes sociales.

El sensible fallecimiento de Isabel Martínez habría tomado por sorpresa a la también actriz y el resto de su familia, pues la diferencia de horas entre la publicación con el festejo y la segunda donde compartió su sensible partida es de tan solo siete, razón por la que no fueron revelados muchos datos al respecto.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, inició el comunicado de Andrea Legarreta en Instagram.

Isabel Martínez: de qué murió la madre de Andrea Legarreta

La actriz no ha compartido mayor información (Instagram/@andrealegarreta)

Sobre las causas del deceso, la información se ha mantenido más que privada pero debido a la cercanía y transparencia que Andrea Legarreta y su famosa familia tiene con el público se espera que sea compartida en las próximas horas o días, ya que incluso se desconoce si se presentará en el matutino Hoy este lunes 31 de julio debido a lo trascendental de la noticia en su vida personal.

Sin embargo, se sabe que Isabel Martínez nació en octubre de 1942 y se dedicó por mucho tiempo a las bienes raíces -tenía 81 años de edad- y eso podría indicar las nombradas “causas naturales”, aunque también trascendió que en el pasado mes de mayo del 2023 la madre de Andrea Legarreta se había sometido a una operación para colocarle un marcapasos, lo que dejaría abierta la posibilidad de que también estuviera relacionado con problemas de corazón.

Andrea Legarreta le da el último adiós a su mamá

La mamá de Andrea Legarreta murió a los 81 años de edad (Instagram/@andrealegarreta)

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la famosa actriz y conductora de Televisa compartió la noticia y detalló su sentir en un día donde sus padres estaban festejando 57 años de haberse casado.

“Gracias por tanto mi preciosa!! Gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia… Por la fuerza que nos dabas!! Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos!! ¡¡Gracias por ser nuestra porrista oficial!! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto!!!! Gracias por darme la vida!! Sin duda nos tocó la mejor mamá!!”, AGREGÓ.

La conductora también compartió una promesa que le hace a su madre: ser feliz el resto de tiempo de vida que le quede:

Andrea Legarreta junto a su padre Juan y sus dos hijas Nina y Mia Rubín (@andrealegarreta)

“Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida!! Todos lo haremos… Se que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños!! Y eso haré amorcito!! Seguir adelante a pesar de que mi corazón está destrozado!! Todos lo haremos por ti amor!! ¡¡Cómo quieres vernos!! Cómo me decías siempre tú siempre puedes y eso haremos por ti mi reina !! Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad! Vuela alto amor!! Dios contigo mi reina!!”, finalizó.