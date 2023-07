Qué se sabe de Edy Valencia, boxeador hospitalizado tras perder por nocaut

Edy Valencia está hospitalizado en un nosocomio de Ontario, California (Instagram/edy.boxfit)

El boxeo mexicano se encuentra a la expectativa de la recuperación de Edy Valencia, atleta que tuvo que ser hospitalizado después de su última pelea como consecuencia del noacut con el que perdió la reyerta en contra de George Acosta. En ese sentido, de acuerdo con diversas fuentes, el pugilista ya fue operado y se encuentra a la espera de su recuperación.

Por medio de la cuenta de Twitter del Consejo Mexicano del Deporte (Comedep) se dio a conocer que el atleta originario de Culiacán, Sinaloa ya fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable, pero continúa bajo observación del equipo médico en el hospital donde se encuentra hospitalizado debido a su condición.

“Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, el boxeador mexicano Edy Ramiro Valencia Mercado, su recuperación ya solamente depende de él mismo (...) El peleador que ingresó el pasado viernes al hospital se encuentra estable después de haber sido intervenido, pero sigue con inflamación cerebral”, se lee en el perfil de @ComedepOficial.

El boxeador sinaloense ha entablado 38 peleas (Instagram/edy.boxfit)

En tanto, de acuerdo con una fuente consultada por el medio de comunicación dedicado al pugilismo Boxaldía, los médicos optaron por continuar con un estado de coma inducido para el boxeador mexicano. Por ello deberán esperar las próximas 72 horas para retirarlo y corroborar su estado de salud después de la cirugía.

En la pelea contra George Acosta, Valencia tuvo un choque de cabezas con su oponente. Dicho movimiento habría sido el causante del trauma por el cual tuvo que ser hospitalizado. Cabe mencionar que, según la fuente consultada por el medio de comunicación, la empresa promotora Thompson Boxing se ha hecho cargo de la atención del mexicano hasta el momento.

¿Cómo fue la pelea de Edy Valencia contra George Acosta?

Fue el 21 de julio de 2023 cuando Edy Valencia encaró a George Acosta en el Double Tree Hotel de Ontario, California. La pelea estuvo pactada a 12 episodios pero no llegó a su fin. De acuerdo con el reporte oficial, en el cuarto episodio, el de Culiacán fue enviado a la lona, aunque pudo mantenerse en pie para el quinto asalto. No obstante, su esquina decidió no afrontar el sexto round y perdió por nocaut técnico.

Mauricio Sulaimán se sumó a las muestras de apoyo para el boxeador (Twitter/@wbcmoro)

Valencia pudo finalizar de pie su participación, aunque horas después fue necesario su traslado a un hospital de la comunidad. No fue sino hasta el sábado 22 de julio cuando la empresa promotora realizó el anuncio acerca del estado de salud en el que se encontraba el boxeador. Por medio de sus redes sociales escribieron que:

“Thompson Boxing Promotions se entristece profundamente al informar que el boxeador Edy Valencia se encuentra luchando por su vida en un hospital de Ontario, luego de su pelea contra George Acosta. Creemos en el poder del apoyo y la fuerza colectivos y, todos juntos, esperamos ver a Edy salir adelante de esta terrible experiencia”, se leyó en el comunicado.

Al enterarse de la noticia, diversas personalidades se sumaron a los mensajes de apoyo para respaldar a Valencia. En el grupo destacaron Mauricio Sualimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como el reconocido entrenador de la disciplina Freddie Roach.

El Consejo Mexicano del Deporte informó sobre el estado de salud de Valencia (Twitter/@ComedepOficial)

A largo de su trayectoria profesional, Edy Valencia ha sostenido 38 peleas que se han dividido en 20 victorias, seis empates y 12 derrotas. Ha propinado siete nocauts y solamente ha recibido una derrota por dicha vía, es decir contra Acosta el pasado 21 de julio.

Cabe mencionar que en los últimos cuatro meses, es decir desde abril y hasta julio de 2023, el sinaloense entabló cuatro peleas en las que solamente logró imponerse en una ocasión. Asimismo, cargó con tres derrotas, dos de ellas por la decisión de los jueces.