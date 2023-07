Dónde está y cuánto cuesta comer en el restaurante de Poncho de Nigris

La Postrería 77 tiene sucursales en Nuevo León y Coahuila, el lugar donde se conocieron los abuelos de Poncho (lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77//Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris es un influencer y empresario que actualmente está dentro de La Casa de los Famosos México. Uno de los negocios del integrante del Team Infierno en dicho reality es La Postrería 77, una pastelería y restaurante de postres, chilaquiles, huevo revuelto, frappes y malteadas.

La Postería 77 cuenta con 13 sucursales, aunque la mayoría de ellas están ubicadas en Nuevo León, desde 2019 hay dos que están en Saltillo, Coahuila. Durante una entrevista, Poncho de Nigris reveló que eligió ese estado en honor a sus abuelos, pues se conocieron en dicha entidad.

Cuánto cuesta el menú del restaurante de Poncho de Nigris

El desayuno más barato en el establecimiento es el de Bisquets naturales con mermelada, cajeta o Nutella, pues cuesta 159 pesos mexicanos, mientras que el de precio más elevado son los Huevos atropellados sobre tostadas, frijoles de la casa y guacamole, su costo es de 259 pesos mexicanos.

La Postería 77 ofrece principalmente desayunos, pero también órdenes de boneless (lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77)

Actualmente hay una promoción de desayunos 2x1 de Lunes a Domingo en horario de 9:00 a 12:00 horas, algunas sucursales tienen ciertas restricciones en cuanto a días y horarios para hacerlo válido, las cuales se pueden consultar en su sitio oficial. Además, constantemente se ofrecen ciertos descuentos en las redes sociales de la postrería.

Otros platillos que se ofrecen son enchiladas suizas, enfrijoladas, huevos divorciados, migas con salsa de chiles verdes, omelette francés y americano, enfrijoladas, burritos, bisquets rellenos, molletes, sincronizada de pollo con chipotle, entre otros.

(lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77)

Por otra parte, las bebidas como chocolate caliente, jugo verde o de naranja y los refrescos cuestan entre 49 y 89 pesos mexicanos. Las limonadas y los frappés cuestan entre 82 y 115 pesos mexicanos; mientras que los smoothies de mango cuestan 135 pesos mexicanos, los de fuego (con chamoy) están en 152.

Los pasteles cuestan 490 y 1090 el grande (lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77)

Las malteadas cuestan entre 125 y 135 pesos mexicanos; por otra parte, el pastel de tamaño grande es de mil 90 pesos mientras que The Anytime Cake cuesta 490 pesos mexicanos, los sabores son lord mostachón, matilda, carlotta, lady berry, pistache, charol, red velvet, ferrero y zanahoria. También se ofrecen brownies, cheesecakes, órdenes de boneless y tés de hoja natural.

Dónde está La Postrería 77

Los horarios de cada establecimiento de La Postrería 77 se pueden consultar en la página oficial del restaurante, pero en general la apertura es a las 9:00 y el cierre a las 22:00 de Lunes a domingo, estas son las ubicaciones de cada una:

-Parque Arboleda, ubicada en Centro Comercial Parque Arboleda, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

-Villa de Santiago, ubicada en Santiago, Nuevo León.

-Valle Oriente, ubicada en Plaza Colorines, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

-Contry, ubicada en la Colonia Contry Sol, en Guadalupe, Nuevo León.

-San Nicolás, ubicada en Plaza Almenares, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

-Cumbres, en Plaza Park Point, en Monterrey, Nuevo León.

(lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77)

-La Fe, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

-Pueblo Serena, ubicada en Colonia Valle Alto, en Monterrey, Nuevo León.

-San Jerónimo, dentro de la Plaza Periférika, en San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León.

-Apodaca, dentro del centro comercial Plaza Nave 01, en el Fraccionamiento industrial Milimex, en Apodaca, Nuevo León.

-Calzada San Pedro, dentro de la Plaza Qin, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

-Saltillo, dentro de la Plaza Carranza, ubicada en los locales 10T, PB 11, 12 y 13 Centro, Saltillo, Coahuila.

-Saltillo dentro de Parque Centro en Saltillo, Coahuila.

Poncho de Nigris recordó a su hermano Antonio

Durante una dinámica en La Casa de los Famosos México, el influencer rompió en llano al ver las fotografías de Antonio de Nigris, pues el futbolista falleció a los 31 años en Grecia.

Antonio de Nigris se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición de Monterrey (Foto: RepublicaRayada // Vix)

“El mejor hermano de todos, el mejor de los De Nigris, mi hermano Toño. Me acuerdo de ese momento y me dan ganas de abrazarlo y duele que ya no lo voy a poder abrazar. Cuando falleció yo fui por él a Grecia, por su cuerpo, y es algo que me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Yo me sentía, como hermano mayor, con la responsabilidad de ir por su cuerpo, fue muy difícil”, comentó.