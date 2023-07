A pesar de su baja en las encuestas, Manuel Velasco negó declinar por alguna “corcholata”

Manuel Velasco destacó sus estrategias (REUTERS/Henry Romero)

El senador con licencia de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, aseguró, hasta el momento, que no declinará por ninguno de los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la contienda federal del 2024.

A su vista al estado de Aguascalientes, el ex gobernador de Chiapas fue cuestionado sobre su posible declinación al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo rebasa en las encuestas. No obstante, indicó que esto no está en sus planes, pues a lo largo de sus recorridos como el único perfil del verde, busca crear una ruta diferente a las “corcholatas”.

En sus declaraciones, aseguró que tiene buena experiencia en las contiendas electorales, recordando su victoria en el estado de Chiapas, donde repuntó en las preferencias de entre sus rivales, por lo que resaltó sus estrategias rumbo a las encuestas del oficialismo.

Manuel Velasco se presentó en Aguascalientes . REUTERS/Henry Romero

“Yo te puedo decir que a lo largo de mi vida he sido una persona que cuando he tenido la oportunidad de competir, he ganado las elecciones de manera contundente. Fui candidato a gobernador de mi estado, saqué la votación más amplia con 70% de los votos, y estoy concretando ahorita en un proyecto ganador. Estoy haciendo una campaña diferente a la que ellos están realizando. Estoy más en contacto con la ciudadanía, con los ciudadanos, dialogando y más bien nosotros estamos en procesos de construir una candidatura más competitiva en la medida que podamos ir a recorrer todos los estados del país y vayamos elevando nuestro nivel de conocimiento”, refirió

Manuel Velasco y el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, son los dos únicos aspirantes a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación que no pertenecen a Morena, por lo que resaltó sus estrategias con respecto a los gastos de ambos legisladores.

El ex gobernador de Chiapas señaló que tanto él, como el diputado petista, son los aspirantes que menos han gastado del presupuesto de los partidos del oficialismo, por lo que recordó que existen lineamientos específicos que el Instituto Nacional Electoral (INE) han solicitado seguir, sobre todo ante los señalamientos que se han hecho a las “corcholatas”.

Las corcholatas llevan la delantera (Foto: Especial/Corcholatas de Morena)

“Nosotros no nos sentimos aludidos, porque posiblemente el diputado Gerardo Fernández Noroña sea el que menos ha gastado y después seguimos nosotros. Es evidente que hemos hecho un gasto mucho menor”, indicó.

Aunado a esto, mencionó que se han cuidado los actos de sus asambleas informativas, para no incurrir en actos que pudieran vulnerar las prohibiciones del órgano electoral. Ante esto hizo un llamado a sus compañeros para seguir los mismos lineamientos y más.

“Nosotros vamos a respetar los lineamientos del INE, pero también es importante que cada uno de los aspirantes respete las reglas que nos comprometimos a respetar el día que nos registramos. Debemos predicar con el ejemplo”, destacó.

“Corcholatas” por encima del PT y PVEM

Luego de que se oficializarán los registros de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, distintas encuestas han perfilado a los mejores aspirantes para ser la o el abanderado de Morena, y en donde la mayoría posicionan a Claudia Sheinbaum como la favorita.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. De izquierda a derecha: Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Especial

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha repuntado en las encuestas, dejando por más de 15 puntos porcentuales a los aspirantes de los partidos aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

En una reciente encuesta realizada por el periódico El Financiero, Manuel Velasco se posiciona en la última posición con un 3%, superado por un solo puntos por el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.