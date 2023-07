Tony Bennett: ¿Con que artistas mexicanos e hispanohablantes grabó duetos?

Spotify.

Este 2023 murió Tony Bennett con 96 años bien cumplidos y una lista de aportaciones culturales bastante larga. Aunque su partida es reciente, el estatus de leyenda ya lo tenía desde mucho antes. No es para menos. Con una trayectoria de casi siete décadas, Bennett aseguró en varias ocasiones que no buscaba ser un creador de discos con hits, sino por el contrario, ser el creador de un amplio catálogo de hits.

Sin dudarlo su misión se concretó y la industria de la música estuvo de acuerdo. Su paso por los escenarios y los estudios de grabación le granjearon 19 premios Grammy. Uno de ellos como un reconocimiento especial por su carrera.

Aunque el decía constantemente que su máximo talento era saber divertir y entretener a las personas, la verdad es que también se convirtió en un mentor para muchos colegas y emergentes. Tanto así que, a pesar de su paso legendario por la música, siempre fue lo bastante humilde para coquetear con otras voces y con otros estilos, con la finalidad de crear algo nuevo.

En ese sentido Tony Bennett puede presumir de haber trabajado con un gran número de artistas. Desde el mítico Frank Sinatra, tanto admirador como amigo, hasta la más reciente estrella del pop, Lady Gaga. No obstante, Bennett también miró más allá de sus fronteras y por ello realizó duetos con varios artistas hispanohablantes, algunos de ellos mexicanos. Y sin duda el resultado fue memorable.

¿Con qué artistas colaboró Tony Bennett?

Casi siete décadas de carrera sin duda le otorgaron el pase libre para que durante la segunda década del nuevo siglo se permitiera experimentar, jugar y conocer a muchos otros talentos. Tony Bennett concibió tres discos de duetos en donde incluyó tanto temas suyos, como de los artistas con lo que colaboró.

Los artistas que tuvieron la fortuna de compartir micrófono con Tony fueron varios y diversos, pero aquellos que cantaron en español con él y que incluso le hicieron cantar algunos versos en el idioma hispano fueron los siguientes.

Alejandro Sanz: “Yesterday I Heard the Rain”

Juanes: “The Shadow of Your Smile”

Vicente Fernández: “Return to me (Regresa a Mí)”

Thalía: “The Way You Look Tonight”

Chayanne: “The Best Is Come Tonight”

Marc Anthony: “For Once In My Life”

Dani Martin: “Are You Havin Any Fun?”

Franco De Vita: “The Good Life”

Ricardo Arjona: “I Wanna Be Around”

Gloria Estefan: “Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)”

Miguel Bosé: “Don’t Get Around Much Anymore”

Ana Carolina: “The Very Thought of You”

Juan Luis Guerra: “Just in Time”

Vicentico: “Cold, Cold Heart”

Romeo Santos: “Rags to Riches”

Su tercer disco de duetos, llamado Viva Duets, en donde principalmente se concentran casi todas sus colaboraciones con cantantes que hablan español.