¿Negligencia? Daniel Bisogno explota contra organizadores del evento de RBD tras deslindarse de la muerte de su amigo

Muere amigo de Daniel Bisogno en evento de RBD (Instagram: @albertoclavijo // @rbd_musica)

Daniel Bisogno explotó en contra de los organizadores del evento de RBD donde lamentablemente murió su amigo, Alberto Clavijo, se habrían deslindado sobre lo sucedido a través de un comunicado de prensa. El conductor de espectáculos informó que las autoridades correspondientes abrieron una carpeta de investigación para aclarar lo sucedido que hasta el momento esta catalogado como un homicidio culposo.

Te puede interesar: ¿Qué pasó? Organizadores del evento de RBD se pronuncian ante muerte de amigo de Daniel Bisogno

“Eso quiere decir que es contra quien resulte responsable. Aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad que también estaba ahí”, declaró el presentador en una emisión de Ventaneando.

Daniel Bisogno también desmintió que su amigo fuera atendido por servicios de emergencia en tiempo y forma, pues cayó cuatro pisos hasta un área de difícil acceso donde fue encontrado con signos vitales.

El conductor habla sobre el caso de la persona cercana a el que falleció por haber asistido a un evento de RBD. (Ventaneando)

“Mentira que fue atendido. Cuando el cae hagan de cuenta que estaba una jardinera, al no alcanzar la chamarra le gana un poquito el peso, se fue de boca y fueron cuatro pisos de los cuales cayó. La persona que iba con él gritaba a todos los organizadores que estaban ahí, que no inventen que no estaban ahí porque ahí estaban todos los de RBD, todos estaban ahí”, agregó.

Te puede interesar: Quién era el amigo de Daniel Bisogno que murió en un evento de RBD

Supuestamente, el personal de seguridad habría recibido la indicación de mantener lo sucedido en secreto y que no movieran nada. Fue por esa razón que su otro amigo intentó bajar por propia cuenta para auxiliar a Alberto pero no tuvo manera de ingresar porque cayó en un área restringida.

“Él sube a la ambulancia aparentemente todavía con signos vitales, respirando aunque convulsionándose”, contó Bisogno.

(Facebook: Smirnoff)

Finalmente, el conductor comentó que los integrantes de RBD no son responsables de lo sucedido, pero sí de haber contratado a un equipo ineficiente: “Pero los dueños del inmueble y los organizadores sí tienen que ver”.

“No lo atendieron hasta mucho tiempo después, la familia viene para acá desde España, están aterrizando este momento. El hospital español también tuvo actos generosos y a fin de cuentas una pérdida que se pudo haber evitado”, dijo.

La banda no ha emitido comunicado (Foto: Instagram/@ smirnoffmx)

Qué le pasó al amigo de Daniel Bisogno

El jueves pasado en Ventaneando, Daniel Bisogno denunció el silencio detrás de la muerte de uno de sus amigos cercanos, el cual falleció en un evento de Smirnoff y RBD.

Te puede interesar: Amigo de Daniel Bisogno muere de forma trágica en show de RBD: “Cayó cuatro pisos”

El trágico suceso aconteció el 19 de julio en el Parque Bicentenario, donde Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann estaban promocionando una colaboración que recientemente hicieron con la bebida alcohólica.

Tras darse a conocer los hechos, Smirnoff lanzó un comunicado en donde dio a conocer su postura y se deslindó de la responsabilidad.

(YouTube: Pati Chapoy // Instagram: @smirnofmx)

“Sabemos que esta es una situación triste y difícil hemos contactado a las personas indicadas y organizadores del evento para entender lo ocurrido y ayudar en esta situación. Cabe aclarar que el grupo, imagen de la campaña ni su equipo, formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido”, se lee en el escrito.

Esto generó una ola de reacciones, entre las que destacó la de Pablo Ahumada (supuesto organizador del evento) quien rompió el silencio desde su cuenta de Twitter y también mencionó que ellos no tenían nada que ver con el deceso del español.

“Como parte del equipo, nosotros únicamente negociamos la campaña comercial y de MKT con el talento. Nuestro más sentido pésame para familiares y amigos”, colocó.