Mamá de Paul Stanley ya vio el documental de Paco Stanley y así reaccionó

Paul Stanley, Mónica y Paco Stanley (Instagram)

Mientras Paul Stanley se encontraba en La Casa de los Famosos México, se estrenó la serie documental El Show: Crónica de un asesinato, la cual habla sobre la muerte de Paco Stanley y algunas de sus más grandes polémicas.

Así, ahora que el conductor de Hoy fue eliminado del reality show, los medios de comunicación lo han abordado para cuestionar su opinión sobre el polémico proyecto que se encuentra en ViX. Aunque el hijo del presentador que fue asesinado en El Charco de las ranas señaló que aún no se ha tomado el tiempo de visualizarla, comentó que el caso de su mamá es diferente.

¿Cómo fue la historia de Paco Stanley y la mamá de Paul?

Cabe recordar que, aunque en su momento, Paco Stanley estaba casado, esto no le impidió que se enamorara de Mónica Durrutti, la cuál vivía muy cerca de las oficinas donde trabajaba el conductor de Pácatelas.

La diferencia de edad entre ambos era bastante prominente, ya que Paco era casi dos décadas mayor que su enamorada.

Además, debido a esta relación fue que nació Paul Stanley -quien en diversas entrevistas ha contado las dificultades que antecedieron a su nacimiento-.

“Los presentó y mi papá, pues... Mi abuelita le decía: ‘No, este señor, no, es casado, tiene hijos (...) Creo que le llevaba como unos 15, igual y un poquito más, pero mi mamá joven y todo, pues se enamoró de él, perdidamente”, dijo Paul una vez para Excélsior.

Debido a que Stanley estaba casado, su relación con Paul era un poco lejana y el ahora conductor ha señalado que esto fue muy difícil para él.

“Mis medios hermanos no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá’, y madr*s me cuelga”, contó Paul para el canal de Yordi Rosado y añadió:

“Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá”.

Foto: Twitter @GilbertoBrenis

¿Qué le pareció la serie a la mamá de Paul Stanley?

Durante un reciente encuentro con las cámaras, Paul Stanley confesó que Mónica Durrutti ya vio la serie completa, pero dijo de forma tajante que no fue del agrado de su mamá.

“A ella no le gustó... por eso te digo que necesito verla yo para dar un punto de vista (...) también otros me han dicho que es un trabajo periodístico, que está bien”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre si consideraba válida la postura de su madre, Stanley se limitó a decir que estaba “totalmente” de acuerdo.

“Yo tengo una imagen de mi padre, un documental no me va a quitar lo que viví con él. Sí le he dado un poco de vueltas”, detalló.

Respecto a la otra bioserie, Paul apuntó que no sabe si está próxima a estrenarse o cómo va todo ese tema.