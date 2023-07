Faby Apache reveló qué le dijo La Parka tras su mortal accidente en el cuadrilátero

Han pasado tres años y medio desde que el icónico luchador Jesús Escoboza Huerta, mejor conocido como “La Parka”, murió por complicaciones de salud tras meses de haber sufrido una grave lesión en el cuadrilátero.

El 20 de octubre de 2019, la Arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León, fue testigo de la brutal caída que sufrió “Chuy” al fallar un lance entre la segunda y tercera cuerda sobre la humanidad de Rush. Y es que sus pies chocaron entre ambas cuerdas cortando el impulso, por lo que no llegó a su objetivo y cayó al piso con la cara.

La Parka quedó inmóvil ante miles de asistentes y Rush intentó hablar con él hasta que los socorristas arribaron al lugar trasladado al hospital.

Había recibido el alta médica en diciembre, pero la noche del 11 de enero sufrió una falla renal y pulmunar en su natal Hermosillo, Sonora, donde finalmente falleció a los 54 años.

(Foto: Twitter/tampicoluchafan)

Al respecto, Faby Apache, amiga y también luchadora de AAA, reveló al canal de YouTube, Blog de la Lucha, las últimas palabras que le dijo La Parka antes de ser trasladado al nosocomio y morir, las cuales fueron dirigidas a Lució, su hijo al que le decía “Tutui”.

“La Parka dejó una huella muy importante en la lucha libre, la cual se mantendrá por los siglos de los siglos, Fue muy lamentable su accidente, Chuy era un gran amigo mío, lo conocí antes de que yo luchara. Él entrenaba con mi papá, fue muy fuerte lo que le pasó y más porque lo vivimos en el momento. Es triste”

“(Lady) Shani entró y me dijo: ‘se lastimó Chuy’ y corrí a la enfermería. Él todavía traía su máscara y los paramédicos le estaban tomando la presión y él me señalaba el cuello y me decía: ‘me estoy ahogando’. Entonces le desamarré la máscara, se la quité y me la puse abajo del brazo y él me seguía diciendo que no podía respirar. Yo gritaba desesperada a los paramédicos que se lo llevaran. Me agarró la mano, me agaché y me dijo: ‘Dile a Tutui’ que ya me voy, que lo amo mucho’. Le dije que no dijera esas cosas y lo sacaron”, relató.

Además, Faby Apache detalló que su amigo le pidió que al momento de subirlo a la ambulancia, le taparan el rostro para conservar el misterio de su identidad, pues afirmó que en ese momento había mucha gente a las afueras del recinto al pendiente de su estado de salud.

Trayectoria

A principios de 1995, Escoboza se unió a la AAA con el personaje de Karis La Momia.

El 30 de junio de 1995, hizo su primera aparición en el programa AAA, junto con Espectro I, El Duende, Manaico y Halloween, perdiendo ante Los Power Raiders en Triplemanía III, y al año siguiente ganó su primer campeonato contra Blue Demon Jr.

(Foto: especial)

El 16 de noviembre de 1996 apareció por primera vez con el nombre de La Parka, el cual mantuvo hasta su última función.

Como luchador del bando de los técnicos, La Parka se caracterizó por su gran agilidad en los lances y llaves, además de que siempre añadía un toque de humor a sus movimientos, que era muy celebrado por el público.

Entre sus triunfos más destacados con Lucha Libre AAA está el ser el luchador con más triunfos en los torneos Rey de Reyes, el trofeo de la Copa Triplemanía, además de que desenmascaró a rivales como Cibernético, Gigante Drako, Halcón Dorado Jr. y Muerte Cibernética.