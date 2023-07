Niño interrumpe sesión en línea para denunciar a maestra: “Protegida por una escuela que me dio la espalda”

Foto: Tiktok @dailenofficial

Las redes sociales se han afianzado como uno de los principales recursos para todo tipo de denuncias por su nivel de impacto. Tal es el caso de Iker, un niño que aprovechó una sesión en línea para develar que ha sido víctima de violencia por parte de una docente de su escuela y para recordar la importancia de alzar la voz.

A través de Tiktok, el menor de edad señaló a Gabriela Guzmán Medina de haberlo agredido en múltiples oportunidades sin que, hasta el momento hubieras consecuencias para ella. Por el contrario, compartió que la dirección de la escuela la encubrió luego de conocerse los hechos.

“Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente, y la escuela a la que estoy inscrito la encubrió para que ella pueda seguir trabajando normal”, se escucha decir a Iker en un vídeo publicado en la cuenta de Dailén RM (@dailenofficial).

Violencia Infantil

Con menos de 48 horas desde su publicación (18 de julio) la grabación cuenta con más de 4.8 millones de reproducciones , 671 mil me gusta y casi 10 mil comentarios. En la sesión aparecen varios adultos que, ante la tónica de la situación, se muestran asombrados.

“Las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor. Mi agresora es feliz a pesar de que existe un protocolo que dice que una maestra violenta debe ser retirada de su cargo. Ella está protegida por una escuela que me dio la espalda y se burló de mis derechos”, agregó.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar define el maltrato escolar como el uso de la fuerza, ya sea de forma física psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación para con los alumnos.

La docente Gabriela Guzmán Medina habría agredido física y psicológicamente a Iker, el menor de edad que la acusó Credito:Tiktok@dailenofficial

De acuerdo con la dependencia, las escuelas son responsables de realizar acciones específicas para la prevención, detección y actuación en casos de maltrato escolar, así como de abuso sexual y acoso.

“Yo soy un niño y pido a las autoridades y a todo aquel que peleé por nuestros derechos que me ayuden a (…) que mi escuela y la de los demás sea un lugar seguro, y a que no permitan que nadie le haga daño a nadie menor. No me cansaré de alzar la voz. Los niños tenemos que tener claro que somos pequeños de estatura, pero iguales en nuestros derechos”, concluyó Iker.