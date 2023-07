Yeri Mua defiende a Wendy Guevara de ataques transfóbicos de Mona: “Ella no asaltaba casas”

Yeri Mua defiende a Wendy Guevara de ataques transfobicos de Mona (Fotos: Instagram)

¡Con la niña no! Luego de que la influencer de Mona -originaria de León, Guanajuato- lanzó un comentario transfóbico en contra de Wendy Guevara, pues fans la compararon físicamente con la participante de La Casa de los Famosos México, más de una celebridad se ha sumado en su defensa, siendo Yeri Mua y el Clan de Las Perdidas dos importantes y virales ejemplos de ello.

La joven que cobró fama por sus tips de belleza y cirugías estéticas causó gran indignación y controversia luego de que durante una transmisión en vivo para sus redes sociales leyera un comentario de un fan que le externaba que se parecía a la también cantante que ahora forma parte de las filas de Televisa. Ante ello reaccionó de forma negativa y aseguró que “ella sí era mujer”.

“No mam*s, yo soy mujer”, mientras que al mismo tiempo la influencer realizó una risa nerviosa. “Se están metiendo en páginas equivocadas porque me dicen comentarios que nada que ver”, agregó, siendo motivo suficiente para una masiva cancelación que ha impulsado la comunidad LGBT+, Las Perdidas y ahora también Yeri Mua.

“Ella no asaltaba casas”: Yeri Mua vs Mona

La influencer defendió a Wendy Guevara (Foto: Twitter)

La veracruzana que ha conducido alfombras rosas de los MTV Miaw y que de forma reciente cobró gran fama al compartir que estaba embarazada del tiktoker español

Naim Darrechi, su ahora ex pareja, utilizó su cuenta de Twitter para defender a la que considera su amiga. Algo que Wendy también ha dejado entrever en el reality show de la televisora de San Ángel pues la ha propuesto para una segunda temporada.

La influencer Mona desencadena polémica con sus comentarios hacia concursante de reality (Mona y Geros)

“Pues si mija, ella no nació mujer pero al menos Wendy no asaltaba casas”, escribió en un primer tuit que después complementó con el comentario: “Sorry y ni me digan colgada que Wendy es mi amiga desde antes del programa -La Casa de los Famosos México- y la neta me enverg* la gente transfobica”.

Aunque su defensa ha sido tomada para bien por una amplia mayoría, otros cuantos le han recordado algunos tropiezos que en el pasado ha cometido con las personas trans o la comunidad LGBT+. Sin embargo, sus mensajes han cobrado gran viralidad en redes sociales.

Las Perdidas lanzan amenaza a Mona tras ataque transfóbico a Wendy Guevara

La influencer de Guanajuato aseguró que "ella sí es mujer" tras ser comparada con la participante de "La Casa de los Famosos México" Credito:TikTok@patrickchapoy

Luego de que la reacción transfobica de la influencer Mona cobrara gran viralidad en redes sociales, pero para mal, su amiga de Wendy y miembro del ahora llamado Clan Las Perdidas, Evelyn, tomó cartas en el asunto y no dudó en lanzarle una contundente amenaza, pues recordemos que Guevara también es originaria de León, Guanajuato.

“Con Wendy no te metas Mona, de verdad, eh. Mejor metete con tu pinch* pizarrón mal hecho que tienes en el cuerpo, pinch* tatuajes viejjos, feos, pero con Wendy no te metas, con la niña no. Hermanas no se parecen (...) Wendy nunca anduvo asaltando a la gente en la calle con un cuchillo, nunca le quitó los tenis, como Mona porque acuérdense que Mona una vez dijo que se metieron a robar a su casa, pues fue el karma porque era de lo peor”, expresó Evelyn a Mona.