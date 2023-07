¿Wendy Guevara firmó contrato de exclusividad con Televisa? La influencer habría asegurado su futuro con todo y depa

La guanajuatense se convirtió en influencer tras su video viral: "Las Perdidas". (REUTERS/Edgard Garrido // Vix)

Ya pasaron 45 días desde que comenzó la primera temporada de La Casa de los Famosos México y durante todo ese tiempo muchos usuarios de redes sociales han especulado sobre cuánto dinero ganan los habitantes por cada semana que permanecen en el programa. Aunque esta información es confidencial, varios medios han expuesto algunas cantidades.

Nicola Porcella, María Fernanda Quiroz “Ferka”, Jorge Losa, Marie Claire Harp y Wendy Guevara supuestamente ganan 100 mil pesos mexicanos por semana, según informó Maxine Woodise en su programa radiofónico.

El Team Infierno perderá a su primer integrante el próximo domingo 23 de julio. (Captura de pantalla/Vix)

Siguen Apio Quijano, Mariana “La Barby” Juárez, Bárbara Torres, Sofía Rivera Torres, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Paul Stanley, quien perciben entre 200 mil y 300 mil pesos mexicanos. Finalmente se encuentran dos legendarios concursantes de realities, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quienes perciben alrededor de 400 mil pesos mexicanos, de acuerdo con la periodista.

De esta manera habría quedado al descubierto cuánto ganan los habitantes de La Casa de los Famosos por su estancia en el reality show. Esta cifra crece semana con semana para algunos participantes y será más grande para quien gane los 4 millones de pesos mexicanos del primer lugar.

De poco sirvieron las promesas que hicieron, pues no ganaron los retos del líder de la semana. (Vix)

¿Wendy Guevara firmó contrato de exclusividad con Televisa?

Fue bajo este contexto que fanáticos recurrieron a sus redes sociales para externar su molestia por la cantidad de dinero que gana la influencer guanajuatense, pues muchos consideran que es la personalidad que más genera contenido en el reality. No obstante, existe la posibilidad de que en realidad dicho sueldo sea muy diferente.

De acuerdo con una entrevista que la revista TV Notas realizó a dos supuestas fuentes cercanas Wendy Guevara, La Perdida firmó un contrato de exclusividad con Televisa cuando aceptó participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara sólo ha estado nominada en una ocasión. (Vix)

“Todos entraron a un tabulador y, obvio, hay varios sueldos. Ella no es la que menos gana. Están segmentados en tres bloques y ella está en el segundo. Creo que todos quedaron satisfechos con sus pagos y, si ganan, se llevarán cuatro millones de pesos. Además, a ella no le importa si gana o no el reality”, declaró una fuente a la revista de circulación nacional.

“Ella es la carta fuerte para el próximo año en la empresa. Es la única de los ‘nuevos talentos’, por así decirlo, que tiene asegurado trabajo en la televisora. Mínimo tres años más”, agregó.

La influencer es considerada como la favorita para ganar. (Vix)

Según la persona cercana en cuestión, Wendy Guevara no sólo aceptó participar en el reality show, también tendría asegurado aproximadamente tres años en la empresa de San Ángel con proyectos hasta ahora desconocidos. Cabe mencionar que Juan Osorio (productor de Televisa) ha asegurado en más de una ocasión que contratará a la influencer para una telenovela.

“Sí. Ella ya está ganando. En cuanto le dijeron todos los proyectos, estaba más que emocionada y no paraba de reír y gritar. Wendy recoge lo que sembró. No son tantos años de estar en redes, pero ha conectado tanto con la gente, que por eso le está yendo bien”, dijo la fuente.

Asimismo, la persona en cuestión confesó que en un principio Wendy no quería aceptar, pero cuando escuchó todos los elementos que integraban la propuesta de trabajo terminó firmando su contrato.

(Captura de pantalla/Vix)

“Al principio, le costó trabajo aceptar. Le explicamos que era una gran oportunidad. Que crearía un precedente en la televisión a nivel nacional porque sería la primera persona trans en estar en un programa como este y aceptó. Estamos contentísimos con lo que ha hecho”, aseguró.

De acuerdo con la información que publicó TV Notas, La Perdida no sólo garantizó su sueldo, también otros proyectos, un departamento y una camioneta.