Éste es el único hombre con quien Verónica Castro se hubiera casado

Verónica Castro reside permanentemente en el puerto de Acapulco (Foto: Captura de pantalla)

Pese a que Verónica Castro es una de las actrices más famosas de México y durante años fue considerada “el rostro más bello de la televisión”, la querida actriz nunca llegó al altar.

Aunque conquistó el corazón de varios famosos, como Manuel El Loco Valdés, Omar Fierro y Víctor Yturbe El Pirulí, la actriz de hoy 70 años no se unió nunca en matrimonio, pero existe un hombre que, de haber coincidido, se hubiera casado con él sin dudarlo.

Y es que en una reciente entrevista, la que ha sido llamada por muchos como la reina de las telenovelas mexicanas reveló que con el único hombre con quien se hubiera casado es el fallecido Pedro Infante.

Fue en el programa del presentador peruano Andrés Hurtado donde Verónica se sinceró y narró que en su juventud vivió un fuerte amor platónico con el ídolo de Guamúchil, debido a que lo consideraba muy apuesto y romántico.

En la plática que se llevó a cabo en la casa de la famosa en Acapulco, mencionó que de haber tenido la oportunidad de coincidir en tiempo y espacio con el actor, sin pensarlo le habría dado el sí.

Infante enamoró a Verónica Castro con sus actuaciones en el cine de oro mexicano (Twitter/@FilmotecaUNAM)

“Fue Pedro Infante, yo creo que es el hombre con el que me hubiera casado. Con el único que me hubiera casado yo creo, y eso porque me tenía enamorada desde las películas, fíjate qué ridícula soy”, dijo entre risas.

Verónica compartió que en su adolescencia llegó a idealizar al cantante de clásicos como 100 años y Amorcito corazón; sin embargo, está consciente de que los famosos y actores de la pantalla pueden no ser en la vida real como aparecen en las películas.

“Me enamoró con sus películas, a lo mejor si era un desgraciado en la vida real no me importaba, decía yo: ‘A mí bésame como en la película’. Uno idealiza a los artistas, pero no se crean somos a veces de lo peor”, dijo con su característico sentido del humor.

La famosa mostró su admiración por el "ídolo de Guamúchil" Crédito: YT/Sábado con Andrés

Laura Bozzo y Verónica Castro juntas en una noche de karaoke

Las declaraciones de la famosa protagonista de melodramas como Rosa salvaje y Los ricos también lloran llegan después de que hace unos días la conductora Laura Bozzo presumiera en sus redes sociales que estaba pasando días al lado de ella en Acapulco, donde ambas residen.

Ambas figuras salieron a disfrutar de “una noche de chicas” que incluyó cena y canto en dos establecimientos de la bahía, disfrutaron del karaoke, donde entonaron temas de Gloria Trevi y del hijo de “Vero”, Cristian Castro.

Bozzo compartió las imágenes y los videos donde se le ve cantando la canción Ábranse, perras, de la compositora regiomontana; mientras que Verónica optó por recordar su faceta como la conductora más popular de los programas nocturnos, pues cantó Mala noche, no, tema del late show del mismo nombre que condujo a finales de los años 80.

Las famosas disfrutaron del puerto de Guerrero Credito: IG @ laurabozzo_of

Además de cantar, disfrutaron juntas una cena, lo que resultó sorprendente para sus seguidores, pues no se conocía realmente que ambas famosas tuvieran una relación de amistad tan cercana.

“Con mi amiga adorada Verónica Castro pasándola increíble. Haciendo planes, de acá nos vamos a cantar”, escribió Bozzo, quien causó revuelo y también ciertas críticas por parte de internautas que las señalaron por supuestamente haber abusado de los filtros en la imagen donde lucen sospechosamente estilizadas.

Verónica le dijo adiós a las canas y ahora luce una cabellera lacia, con fleco y un tono castaño claro (Foto: Instagram)

“Están cañones los retoques que le dieron a la foto, o sea ya lo dijo La Vero que para eso son y por ello los compró, pero siento que es excesivo para incluso los mismo límites que ha puesto en su propio perfil de Instagram”, “te gastaste todo el filtro de México”, “un filtro más y son seres de luz”, reaccionaron algunos internautas.