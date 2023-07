Santiago Creel estalló al ser cuestionado sobre sus gastos para viajar por el país

Creel estalló al ser cuestionado sobre sus gastos (Foto: Cuartooscuro)

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, participó en un evento en Querétaro y estalló al ser cuestionado acerca de sus gastos para viajar por el país.

Este 12 de julio Creel Miranda ofreció una conferencia de prensa como aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México en la que reveló cuánto gasta aproximadamente en los traslados de la Ciudad de México a otras entidades; sin embargo, explotó cuando un periodista insistió en que diera detalles al respecto.

“Lo que vale un tanque de gasolina México-Querétaro, las casetas, hoteles de 450 pesos la noche. Son dos mil o tres mil pesos probablemente al día, probablemente, a veces ni eso porque me invitan a quedarme en su casas”, fue la respuesta inicial del diputado federal.

Tras dar un estimado de cuánto le costó el viaje a Querétaro, Creel mencionó a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, quienes han sido criticados por los gastos de su recorrido nacional como parte del proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la definición de la candidatura presidencial.

Creel expresó su deseo de que las "corcholatas" aclaren sus gastos también (Foto: Cuartoscuro)

“Nada más para que ustedes vean la diferencia. Ojalá Marcelo, Claudia y Adán les respondan”, sostuvo el aspirante a la presidencia.

No obstante, la respuesta de Creel no fue suficiente para uno de los reporteros que cubrieron el evento, quien le pidió más claridad. El diputado se molestó ante la insistencia.

“A ver, te estoy diciendo que estar aquí no me costó más de tres mil pesos ¿No te parece una cifra? Es una cifra, te estoy diciendo tres mil pesos ¿No es claro eso?”, sentenció.

Creel se molestó ante la insistencia de una periodista durante una conferencia de prensa en Querétaro

Su discurso no terminó ahí, sino que comenzó a preguntar a su interlocutor cuál era la información exacta que buscaba obtener.

“A ver, ¿quieres que te diga cuánto me costó un kilómetro de gasolina?, ¿eso es lo que quieres?, ¿esa es tu información?, ¿esa es la nota que te parece?, ¿cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta?”, cuestionó el diputado federal.

Ante la insistencia del reporte, quien nuevamente le pidió números, Creel aseveró: “Lo podemos checar, nada más que voy a necesitar expertos que me vengan a decir cómo se desgasta una llanta de la Ciudad de México a Querétaro. Compañero, sé razonable, lo que estás haciendo no es razonable, tienes todo el derecho de preguntar y yo todo el derecho de decirte que no es razonable”.

El evento en Querétaro fue el primero al que Creel asistió en la fase de recolección de firmas, uno de los requisitos que Va por México impuso a los interesados en representar a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

A su paso por la entidad, se reunió con el gobernador Mauricio Kuri, a quien le envió un mensaje: “Gracias por el recibimiento en Querétaro y por seguir trabajando firmes para que este país cambie de ruta. ¡Fue un gusto verte, estimado gobernador.”

Morena exigió a Creel renunciar a su cargo

El pasado 5 de julio legisladores de Morena y de partidos aliados exigieron a Creel que renuncie a su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y que solicite licencia legislativa.

Santiago Creel se negó a renunciar a su cargo (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Los integrantes de la bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aseguraron que no es ético que siga en su actual posición mientras busca la candidatura presidencial.

Hamlet García Almaguer, diputado morenista, acusó que la posición del aspirante “le otorga cierto poder y cierta plataforma política”.

Sin embargo, Creel se negó a presentar su renuncia y argumentó que no tiene por qué hacerlo, ya que ha cumplido a cabalidad con sus funciones.