¡Orgullo nacional! Guillermo Ochoa cerca de convertirse en el máximo ganador de la Copa Oro

Ochoa levantando su última Copa Oro, hasta el momento. (Mexsport)

Luego de vencer por goleada de 3 a 0 a Jamaica en la semifinal, el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa se encuentra cerca de convertirse en el máximo ganador de la Copa Oro.

El arquero de la Selección Mexicana jugará una final más del certamen más importante de la CONCACAF tras ser partícipe en la victoria del Tricolor ante Jamaica en la semifinal de la Copa Oro 2023.

Y es que de ganar este domingo la Final ante Panamá, el arquero de la Salernitana de la Serie A de Italia lograría levantar su quinta Copa Oro, tras hacerlo en las ediciones de 2009, 2011, 2015 y 2019.

¿Cuáles han sido las víctimas de Ochoa?

Su primera Copa Oro la levantó ante EU en 2009. (Mexsport)

La primera Copa Oro de Memo llegó el 26 de julio de 2009 al participar en la goleada de 5 a 0 a Estados Unidos en el Estadio de los Gigantes de Nueva York. Los autores de los tantos fueron Gerardo Torrado, Giovani dos Santos, Carlos Vela, José Antonio Castro y Guillermo Franco.

Dos años después, Ochoa solo estuvo bajo los tres postes en un partido, el cual la goleada de 5 a 0 ante El Salvador. Aquel equipo liderado por el Chepo de La Torre volvió a vencer a Estados Unidos por goleada de 4 a 2.

Aunque no jugo mucho, en 2011, llegó la segunda Copa Oro para Ochoa. (Mexsport)

A pesar de que no fue considerado en la edición de 2013, Guillermo Ochoa regresó al arco tricolor en 2015 con Miguel Herrera en el banquillo. Aquel certamen, la increíble partición hizo que México ganará la Copa Oro ante Jamaica, además que resaltó su nuevo corte al quitarse sus famosos chinos.

Debido a la cercanía de la Copa Confederaciones de Rusia 2027, Juan Carlos Osorio decidió no convocarlo para la Copa Oro del 2017; sin embargo, el cancerbero regresó al certamen en el 2019, ya con Gerardo Martino en la dirección técnica, y disputó cinco de los seis duelos que tuvo el Tricolor para proclamarse campeón, todos ellos con victorias para la Selección Mexicana.

Con un nuevo look, Memo levantó la tercera en 2015. (Imago7)

Para la edición de 2021, Ochoa no volvió a participar debido a que acudió como refuerzo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se consagró al colgarse la medalla de bronce; no obstante, volvió a la competencia de la Concacaf en el 2023 con Jaime Lozano en el banquillo, quien tomó al Tricolor de manera interina ante el cese de Diego Cocca.

La actual edición de la Copa Oro es la sexta que disputa Guillermo Ochoa en su larga trayectoria, en donde ha levantado cuatro veces el título. En 24 enfrentamientos, ha conseguido 20 victorias, tres empates y una derrota, la cual fue reciente ante Qatar por 1 a 0.

Rompe otro récord en la Copa Oro

La cuarta llegó en 2019, además de que fue galardonado como el mejor portero del certamen. (Imago7)

A lo anterior, en caso de que dispute dicha Final ante Panamá, Guillermo Ochoa también se convertirá en el futbolista con más participaciones en la Copa Oro con 25 apariciones.

La Final ante Panamá sería el partido número 25 en la Copa Oro, superando así a su colega, Andrés Guardado, que tiene 24 duelos con la camiseta de la Selección Mexicana.

“No da tiempo de pensar en eso, no sabía esa estadística, orgulloso porque para mí es un privilegio estar en la Selección, representar a mi país. Me costó mucho hacerme de un lugar a través de los años porque el camino no ha sido fácil como se ve ahora y quiero disfrutarlo del principio hasta el final, hasta donde aguante, y estoy convencido de que el próximo partido superando esta estadística… porque para mí las personales van a un costado, lo importante es lo que le podamos dejar a la Selección, a los jóvenes y ojalá que en el legado podamos dejar una copa más en la historia de México”, dijo el guardameta mexicano para TUDN.