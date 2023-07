Niurka y Romina Marcos defienden a Karol Sevilla por no ir a ‘La Casa de los Famosos’ a alentar a Emilio Osorio

La cubana dijo que Karol sigue al pendiente de Emilio.

Luego de librar la eliminación ante Paul Stanley y Sergio Mayer en la Casa de los Famosos México, Emilio Osorio continuará una semana más en el reality show; sin embargo, entre sus seres queridos, la única persona que no ha ido a apoyarlo ha sido su novia, Karol Sevilla.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge salvó a ‘La Barby’ de la nominación

En la sexta semana, el joven actor libró la nominación; sin embargo, las emociones empiezan a jugarle en contra y más por su actual pareja, al no saber nada de ella, al grado de preguntar al público si seguía teniendo novia.

“Oigan, ¿me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y sigo estando con ella? Por favor, ya estoy hasta la madre, neta. No lo iba a decir hoy en la mañana, pero estoy hasta la madre. Wey, envíenme este video… Karol neta, ¿qué pedo? Necesito una señal, por favor, te amo.”

Mamá Niu sale a defender a su nuera

Mamá Niu y la hermana de Emilio le dijeron a los fans que la actriz se encontraba en Perú, pero sigue al tanto a su novio.

Ante esta nueva polémica, Niurka y Romina Marcos, madre y hermana de Emilio, respectivamente, mediante un live revelaron público el porqué la novia no ha dado ningún comentario sobre la participación de su novio.

Te puede interesar: Emilio Osorio ya planeó cómo pedirle matrimonio a Karol Sevilla

“Al no gritarle no significa que no lo está apoyando. Con nosotros se ha comunicado mucho, o sea la neta, es una mujer que trabaja muchísimo, y pues no le dio el tiempo, ya se fue a Perú, pero si volvemos a salir a gritarle a Emilio, una de las cosas que le vamos a decir es que todo bien con Karol... que lo sigue amando, que sigue teniendo novia”, dijo Romina Marcos.

Por su parte, Mamá Niu afirmó que su hijo ya sabía que su pareja saldría de México mientras él participa en el reality show: “Aparte se fue a Perú y Emilio lo sabía”.

Emilio Osorio confesó si está saliendo con conductora de Venga La Alegría tras ruptura con Karol Sevilla (Foto: Televisa)

Cabe destacar que Karol Sevilla antes de volar a Perú fue abordada por medios de comunicación en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y declaró que siempre ha apoyado a Emilio en la Casa de los Famosos.

Te puede interesar: Quién es Karol Sevilla, la supuesta novia de Emilio Osorio

“Claro que sí (apoya a Emilio), como siempre”, comentó la actriz cuando intentaba alejarse de la prensa.

El pasado domingo, se vivió una intensa expulsión en La Casa de los Famosos, y es que luego de que Sergio Mayer resultara ser el primer salvado por el público, creció la tensión sobre quién saldría de la residencia.

Finalmente, Emilio Osorio fue el último rescatado por el público al generar más votos desde la app del reality show, por lo que el expulsado fue Paul Stanley del Team cielo, lo que significó que los seis integrantes del Team Infierno siguieran una semana más.