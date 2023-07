Taboada responde acusaciones que lo ligan al Cártel Inmobiliario: “No me han podido encontrar nada”

Foto: Cuartoscuro

Santiago Taboada, alcalde panista de la Benito Juárez, agradeció que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le haga publicidad de forma gratuita en su conferencia de prensa mañanera, y aseguró que, una vez que se definan los tiempos en la alianza opositora, decidirá si pide licencia o deja el cargo de manera definitiva para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Taboada, de igual manera, aseguró que, en vísperas de una posible candidatura, las acusaciones sobre el supuesto Cártel Inmobiliario le hacían “lo que el viento a Juárez”, pues, aseguró, no se le ha encontrado ni se le encontrará nada.

Además, en conferencia de prensa, Taboada dijo que no hubo un acuerdo con la aspirante a la candidatura presidencial por el frente Va por México, Xóchitl Gálvez, también perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), para que ella buscara la presidencia y él la jefatura de Gobierno, sino que esto fue una definición que Gálvez tomó.

El alcalde expresó que “ese día que nos reunimos platicamos largo y tendido sobre la Ciudad y al final ella me preguntó abiertamente cómo la veía para el tema de la presidencia…, y previo a que se registrara me marcó, la verdad no es como un acuerdo, sino una definición que ella tomó… las últimas encuestas nos ponían como los punteros, y estábamos construyendo cómo nos íbamos a poner de acuerdo, esa fue la plática, y yo le agradecí la llamada porque veníamos platicando sólo de la ruta en la Ciudad de México”.

El alcalde negó que haya un acuerdo entre él y Xóchitl Gálvez. Foto: Cuartoscuro

El alcalde de Benito Juárez señaló que la reunión que tuvieron el lunes pasado, ocho alcaldes de la oposición, se trató de una cena entre amigos, y aprovecharon para ponerse al día de sus respectivos gobiernos. También pactaron realizar o asistir a eventos en conjunto, especificando que el primero de ellos será en la Feria de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Aclaró que irán juntos en alianza, pues no perderán la oportunidad de ganar el gobierno de la CDMX.

Por último, el alcalde panista dijo que será importante, para la Ciudad de México, un cambio en la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) y descartó sentir temor por una supuesta embestida en su contra, tras el destape del presidente López Obrador.

Taboada aseguró que “estamos en la ruta correcta, los traemos nerviosos, qué sigan nerviosos y vamos a seguir dando resultados el poco o mucho tiempo que nos quede en Benito Juárez… Con muchos de ellos (de Morena) he sido diputado local, con Ernestina fuimos compañeros seis años, a lo mejor ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo quién es Ernestina. No les tengo miedo, y a mí no me han podido encontrar nada, ni lo van a hacer, aquí los espero”.

AMLO destapa a Taboada para la CDMX

AMLO destapó a Taboada para la CDMX. | Captura de pantalla gobierno federal

Al sugerir que también habrían arreglado la candidatura para competir por el Gobierno de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador “destapo” al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como el abanderado del bando opositor para las elecciones del 2024, durante su conferencia de prensa mañanera del pasado lunes.

El titular del Ejecutivo Federal aseguró que “las cúpulas” acordaron impulsar al edil para desbancar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la administración capitalina, que mantiene desde 2018, luego del triunfo de Claudia Sheinbaum.

“Son muy obvios”, señaló el mandatario tabasqueño al considerar a Santiago Taboada como la segunda opción de la oposición, pues la senadora Xóchitl Gálvez le dejó la vía libre cuando decidió ir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Al momento que llegan al acuerdo con Xóchitl, como originalmente la estaban pensando para la Ciudad, concuerdan [designar] al de Benito Juárez a pesar de los escándalos de corrupción”, destacó, en referencia a la intrincada red de corrupción inmobiliaria entre funcionarios y constructoras en la demarcación, caso conocido como Cártel Inmobiliario.