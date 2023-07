Marcela Mistral reaccionó a las acusaciones de Sofía Rivera de hacer trampa con Poncho de Nigris

Marcela Mistral respondió a Sofía Rivera Torres tras lograr que el Team Infierno no se desintegrara (Instagram @musamistral/@sofiariveratorres)

El 6 de junio Team Infierno decidió no desintegrarse porque Marcela Mistral pasó afuera de La Casa de los Famosos con un “bocinazo”, pidiéndoles que no se separaran al menos por esta semana. Esto causó molestia a parte del público y a Sofía Rivera Torres, quien acusó a la presentadora de hacer trampa.

No es la primera vez que critican a Marcela por su comportamiento en apoyo a su esposo, Poncho de Nigris, pues se ha participado activamente en redes, en las galas y llevando a las afueras de la casa diferentes grabaciones para el regiomontano.

Sin embargo, ayer la presentadora de Multimedios orilló a que los integrantes de Team Infierno deshicieran su estrategia para la próxima eliminación. Esto fue aplaudido por los fans del equipo, pero no por quienes apoyan a Team Cielo, como Sofía Rivera Torres.

Team Infierno ha logrado sobrevivir a más de la mitad del reality; posiblemente la próxima semana se separen (Captura de pantalla/Twitter)

En Twitter, la conductora señaló que Mistral es quien pasa información desde fuera de la casa, algo que no estaría permitido en el reality, además de que ha llevado a los habitantes a no hablar como lo hacían antes para no exponer su estrategia al público; por esto la acusó de hacer trampa.

“Ya sabemos de dónde vienen los bocinazos que pasan información de afuera. Por este tipo de trampas los habitantes ya hablan menos a las cámaras y dejan de incluir al público como un confidente. ¡Respeten al público! ¿Por qué le roban eso a la gente? Ellos quieren una batalla justa”. Esto lo retuiteó Ferka.

La influencer respondió a esto asegurando que lo único que ella hace es apoyar a su esposo, negando haber hecho trampa. Asimismo, señaló que no ha sido la única en mandar este tipo de mensajes a los habitantes.

Marcela negó haber hecho trampa con su bocinazo (Captura de pantalla/Twitter)

“Yo sólo mandé un mensaje de apoyo a mi esposo, lo entendieron mal, no me parecen justos los mensajes de Ferka y Sofía. Y no hice nada malo, a todos los habitantes les han ido a gritar. Besos”

Anteriormente, Marcela ya se había defendido de las críticas por sus grabaciones que le envía a Poncho desde afuera de la casa, pues la habían acusado de enviar mensajes en clave.

“Cuando yo quiera decir algo de alguien, lo digo yo, no se lo digo a ellos en un mensaje de apoyo de ‘te amo’, ‘te extraño’, ‘juega chido’, ‘te esperamos en agosto’. El mensaje que yo le mandé a mi esposo fue un mensaje chistoso, simpático”, dijo en una transmisión en vivo.

En varias ocasiones Marcela ha sido acusada de hacer trampa con sus grabaciones a Poncho, pues supuestamente manda mensajes en clave (Instagram/@ponchodenigris)

También ha señalado que su intención sería que De Nigris sepa el apoyo que tiene afuera del reality.

¿Qué gritó Marcela Mistral al Team Infierno?

En la tarde, mientras Poncho, Sergio Mayer y Emilio Osorio estaban descansando en el patio, Marcela pasó por afuera de la casa con un megáfono para explicarle a su esposo que había entendido mal cómo debía aplicar su estrategia por un mensaje que pensaron que estaba en clave.

“Sergio, Wendy, Poncho, Emilio, Nicola, Apio, México los ama. Alfonso, entendiste mal, no hubo clave, sigan juntos, Team Infierno. No traicionen, no dividan”, gritó Mistral.

A partir de esto, todos los integrantes del Team Infierno, que ya habían decidido llevar una estrategia completamente individual, decidieron reintegrarse.

De esta forma podrían reforzar el apoyo hacia Emilio y Sergio, quienes son dos de los nominados de esta semana, junto a Paul Stanley.

Pese a que al principio planeaban no hablar de esto con la otra habitación, su emoción y la distancia que tomaron del resto de los habitantes los evidenció. Actualmente, Marcela continúa buscando apoyo de sus seguidores para salvar a Emilio y Sergio.