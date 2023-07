¿Prepotente? Graban a Peso Pluma peleando con un hombre en la calle | VIDEO

Usuarios de redes sociales aseguran que una de las personas es Doble P. (Instagram: @nelssiecarrillo // Imagen: @_PesoPluma)

Aunque Peso Pluma ha procurado mantener muchos aspectos de su vida fuera de escándalos, constantemente está envuelto en controversia por sus romances. Sin embargo, en esta ocasión se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una supuesta discusión que habría protagonizado con un familiar afuera de un recinto.

Te puede interesar: Controversia en ‘La Casa de los Famosos’: captan supuesta interacción de persona externa con los participantes | VIDEO

Fue la periodista Nelssie Carrillo quien publicó en su cuenta de Instagram un video aparentemente recuperado por una cámara de seguridad de un establecimiento hasta ahora desconocido. En este aparece un autobús custodiado por una persona de seguridad junto a una lujosa camioneta negra de donde descienden dos personas.

Se trataría nada más ni nada menos que de Hassan Kabande (nombre real del cantante) y, según Carrillo, su primo. Se especula que los familiares tuvieron una acalorada discusión porque de un momento para otro quien sería el intérprete de corridos tumbados bajó bruscamente del automóvil aparentemente aventando a su “ser querido” mientras le reclamaba por alguna razón.

El cantante no se ha pronunciado al respecto. (Instagram: @nelssiecarrillo)

Incluso se alcanza a apreciar como el joven en cuestión esquiva un empujón del cantante y sólo se queda observándolo mientras gritaba y manoteaba desesperado. El video termina en ese momento, por lo que se desconoce qué pasó después.

Te puede interesar: Así se escucha Juan Gabriel cantando con Harry Styles según la inteligencia artificial | VIDEO

Cabe mencionar que no se alcanzan a distinguir con claridad los rostros de los involucrados, sin embargo, Peso Pluma se distingue porque llevaba puesto uno de sus outfits más populares integrando por un short negro, una playera del mismo color y unos tenis con calcetas blancas hasta la pantorrilla.

Como era de esperarse, la acalorada discusión dividió opiniones en redes sociales por cómo reaccionaron cada uno de los involucrados. Algunos internautas se posicionaron a favor de Peso Pluma sin tener detalles sobre el contexto, mientras que otros aplaudieron que el supuesto primo del intérprete mexicano no hiciera más grande el conflicto.

El cantante continúa encabezando listas de popularidad con sus canciones. (Credit: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

“Que naco, ya se cree divo”. “Rápido corrió el mitote”. “Él separó a dos de sus trabajadores que se estaba peleando; y ese al que le gritó es uno de ellos”. “Solo porque puso música de fuerza regida”. “Ese no parece ser Tito (su primo). Tito trae el mismo corte que Hassan”. “Pues así se su primo o no nada justifica tratar a alguien así”. “Peso pluma no tiene tatuajes en las piernas al de video se le ve tatuaje”, señalaron.

Te puede interesar: Así luce Yanet Guadalupe, la voz angelical que conquistó multitudes con el tema “Estúpido”

Incluso algunos aseguraron que el joven identificado como Doble P no era el cantante, sino su primo o un trabajador que tiene el mismo estilo.

Hasta el momento ni Peso Pluma ni su primo en cuestión o algún otro miembro de su equipo se han manifestado al respecto y tal vez nunca lo hagan, pues el intérprete de corridos tumbados se ha caracterizado por ser hermético.

Recientemente lanzó Tulum en colaboración con Grupo Frontera. (Captura YouTube: Peso Pluma)

Cookie lanzó versión en inglés de “Ella baila sola”

Peso Pluma ganó fama internacional gracias a su colaboración con Eslabón Armado, pues sigue siendo considerado como un hit aunque ya pasaron aproximadamente tres meses de su lanzamiento. Muestra de ello es que continúa sonando en todos lados, incluso ya se tradujo a inglés.

Fue nada más ni nada menos que Daniel Curtis Lee quien lanzó una nueva versión del tema. Es un actor y cantante estadounidense muy conocido en tierras aztecas por interpretar a Cookie en la serie de Nickelodeon, Manual de Supervivencia escolar de Ned.

“¡Ella Baila Sola en inglés! con @4finley. A @eslabonarmadooficial les gustó nuestra versión de su canción con @pesopluma , así que la reinterpretamos en inglés. ¡Cuéntanos qué opinas en los comentarios! De acuerdo las palabras son diferentes”, contó Daniel Curtis Lee en TikTok.

El protagonista del "Manual de supervivencia Escolar de Ned" contó con el respaldo de Pedro Tovar Credito:IG@daniel_curtis_lee

“Me gusto mucho más su versión que la original”. “Yo creí que me cagaba esa canción.... Con este video acabo de comprobar que el que me caga es el que la canta”. “Ya me estás dando cringe”. “Cookie se está apoderando de 2023 y todos estamos aquí por ello!”. “Su versión es infinitamente mejor”. “Me encanto sácala completa Cookie”, fueron algunas reacciones.