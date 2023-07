No sólo Xóchitl: Fernández de Cevallos aseguró que cercanos a AMLO fueron a su fiesta

Fernández de Cevallos aseguró que Xóchitl Gálvez no fue la única política en asistir a su fiesta (@DiegoFC / Twitter) (Reuters)

En 2016 Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), asisitió a una fiesta de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia. Este 5 de julio un video del evento fue exhibido en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La también aspirante a la candidatura presidencial de Va por México fue señalada por Elizabeth Vilchis en la sección Quién es Quién de las Mentiras, quien mostró a Gálvez conviviendo con personajes de la “élite” como Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Luis Carlos Ugalde y Porfirio Muñoz Ledo.

Sin embargo, a la fiesta también asistieron a personas cercanas a López Obrador, aseguró el propio Fernández de Cevallos en redes sociales.

El ex candidato presidencial ironizó mencionando que tal vez la lista completa de invitados no fue revelada en la conferencia de prensa porque a algunos, los cercanos a López Obrador, no los “contaminó”.

Fernández de Cevallos se lanzó contra AMLO (Foto: Twitter @DiegoFC)

“TARTUFO volvió a cuestionar en su mañanera de hoy a XÓCHITL por haber asistido a una de mis fiestas, pero no mencionó a morenistas, MUY CERCANOS A Él, que también me acompañaron. Tal vez será porque a ellos no los contaminé. Jajajaja.”, publicó el Jefe Diego en su cuenta de Twitter.

López Obrador reafirmó señalamientos contra Xóchitl Gálvez

A raíz del video que Elizabeth Vilchis presentó este miércoles, López Obrador aseguró una vez más que Xóchitl Gálvez fue elegida por el empresario Claudio X. González para representar a Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones presidenciales 2024.

El presidente afirmó que el empresario consultó a los invitados a la fiesta de Fernández de Cevallo para seleccionar a Gálvez para competir contra el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el siguiente año.

“Este grupo fue consultado por Claudio X. González hijo y de ahí salió lo de Xóchitl Gálvez. Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes. Les dije que ya decidieron y que todo lo demás es una faramalla”, sostuvo el tabasqueño esta mañana.

Xóchitl Gálvez desminitió a López Obrador (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El día anterior la senadora respondió a las acusaciones de López Obrador, en la conferencia de prensa en la que participó después de registrarse para competir por la coordinación del Frente Amplio por México, el proyecto de la oposición.

“El presidente no es dueño de la verdad, me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el presidente, que dice que un hombre me puso aquí. Que quede claro, a mi ningún cabr*n me ha puesto en ningún lado”, aseveró la legisladora.

La senadora incluso adelantó que denunciará a López Obrador por denostarla y descalificarla en sus conferencias de prensa.

El cargo que “El Jefe Diego” tendría en campaña de la oposición, según Sheinbaum

López Obrador no fue el único en mencionar a Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, este día. Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, habló irónicamente sobre el cargo que éste y otros opositores ocuparían en el comité de campaña de Va por México.

Claudia Sheinbaum mencionó a Fernández de Cevallo entre los personajes de la oposición rumbo a 2024 (TW/@Claudiashein)

“Estará coordinado por Claudio X. González; su coordinador de Finanzas será Alito Moreno; su abogado, Diego Fernández de Cevallos; el responsable del desarrollo inmobiliario, Jorge Romero; el del programa de construcción de la paz, Felipe Calderón; para el arte y teatro, Santiago Creel; responsables de la democracia, Vicente Fox y Carlos Ugalde”, publicó en redes sociales la también ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum dejó fuera de la lista a Gálvez, a quien AMLO señaló anticipadamente como la futura candidata presidencial de los partidos opositores a Morena, a pesar de que la contienda interna de Va por México está en la primera fase.