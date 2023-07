Mancera pide a AMLO no intervenir en proceso del Frente Amplio y respetar la ley

(Foto: Cortesía PRD)

Miguel Ángel Mancera, aspirante del Frente Amplio por México, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para no intervenir, más allá de lo que le permite la ley, en el proceso interno del bloque de la oposición para elegir a su candidato presidencial.

Luego que el presidente López Obrador ha dedicado sus conferencias mañaneras de esta semana para criticar y descalificar el método y a los candidatos de la oposición, el perredista dijo a los medios de comunicación este 5 de julio que ni el titular del Ejecutivo tiene permitido intervenir más allá de los establecido por la ley.

Sobre las aspiraciones de la senadora panista de Hidalgo, el mandatario federal volvió a demeritar este miércoles su eventual postulación: “Bueno, este grupo fue consultado, casi todos, por Claudio X. González hijo, y de ahí salió lo de Xóchitl Gálvez. Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes. Les consta a ustedes que yo les dije: Ya decidieron, ya todo lo demás es una faramalla, usé hasta la misma palabra, el mismo término. Y les dije: Ya les voy a dar a conocer el nombre”.

"Ella se ve contenta", dijo Elizabeth Vilchis antes de proyectar el video de la fiesta en la que Xóchitl Gálvez se "codeó con la élite".

El también coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, señaló que tampoco debe intervenir ningún otro servidor público, esto debido a que desde Morena han solicitado que los aspirantes del Frente sigan las mismas reglas que las corcholatas morenistas y renuncien a sus cargos públicos.

Mancera, que entre sus propuestas impulsa el modelo de un gobierno de coalición, descartó bajarse de la contienda y tiene programado registrarse en la sede del Frente Amplio el próximo domingo a las 11 horas.

Por su parte, López Obrador ha enfocado sus baterías en los aspirantes del PAN, y este día se lanzó contra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien acusó a López Obrador de tratar de intervenir en el proceso del Frente Amplio por México.

El presidente dijo sentir pena por el aspirante a la candidatura presidencial de Va por México

“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel, ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X, González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer. A ver si lo consigues. Me da hasta pena, pero como esta conferencia tiene que ser muy didáctica para entender las cosas porque, si no, nos quedamos en lo abstracto, en la teoría, y es teoría y práctica, es pensamiento y acción, miren el enojo. Ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo”, dijo desde Palacio Nacional.

Así van los registros en el Frente Amplio por México

Desde el pasado 4 de julio inició la fase de registro para los aspirantes de la oposición y hasta ahora han presentado su documentación Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Gabriel Quadri, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, y pendiente quedan los perredistas Silvano Aureoles, Migual Ángel Mancera y la priista Beatriz Paredes.

Por otra parte, los aspirantes que se han bajado del proceso son José ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez, Germán Martínez, Mauricio Vila. Mientras que Ildefonso Guajardo no ha aclarado si participará, o no.

En cuanto a Mancera, este ha destacado que su idea de implementar en México un modelo de gobierno de coalición ha cobrado fuerza. En ese sentido, el ex director de la OCDE, José Ángel Gurría será el encargado de delinear el proyecto del primer gobierno de este tipo en nuestro país, en caso de que el bloque PRI-PAN-PRD gane la elección de 2024.

Cuatro aspirantes a la candidatura presidencial presentaron su registro ante el Frente Amplio por México (PRI Nacional/PAN/PRD México)

El economista abandonó sus aspiraciones presidenciales porque los partidos que integran en FAM solicitaron a Gurría Treviño realizar la elaboración del Plan de Gobierno 2024-2030 junto a un grupo de expertos y especialistas.

El periodo de registro para los aspirantes del FAM concluye el próximo domingo 9 de julio.