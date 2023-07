Senadores renunciaron al PRI por un acuerdo con Morena, aseguró Viggiano

(Foto: Twitter/caroviggiano)

Para la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, la reciente renuncia de cuatro senadores no se debe a los malos resultados de su dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno, sino de una estrategia extraña para apoyar a Morena.

Te puede interesar: Quiénes son leales en el PRI a Alito Moreno

Entrevistada en el Palacio de San Lázaro, la también diputada priista aseguró que sus ex correligionarios Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, acordaron con la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) afectar al tricolor y pedir cobijo al partido Movimiento Ciudadano (MC); sin embargo, no descartó que se vayan a Morena.

“Lo están haciendo de manera masiva, porque es una estrategia, una estrategia acordada con Morena […] ¿qué necesidad tendrían de irse y además afectar al PRI? ¿Por qué lo hacen? Si realmente le deben tanto al PRI, ¿por qué hacen eso? Porque tienen un acuerdo con el oficialismo de generar una percepción de desbandada, es una estrategia”

“Si no son oposición y no son del oficialismo, ¿de qué lado están? Aquí nada más hay de dos sopas: o ser oficialistas y estar con Morena o estar en el bloque amplio opositor. No hay manera, que nos digan de qué lado van a estar o si la van a hacer de esquiroles con Movimiento Ciudadano, que eso es lo más seguro”, agregó.

FOTO: CUARTOSCURO

Incluso, Viggiano, quien fue la candidata del PRI que perdió en Hidalgo en 2021 ante Julio Menchaca de Morena, afirmó que Osorio Chong traicionó al tricolor desde hace ocho años.

Te puede interesar: Cuál sería el futuro en el Senado de Osorio Chong, Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga tras su salida del PRI

“Yo fui candidata en 2015 a diputada federal y el senador Osorio me mandó al Partido Encuentro Social a competir contra mí, con un militante priista, y les pidió a los presidentes que apoyaran a ese candidato y no a mí. Mandó a los delegados federales de Hidalgo a apoyar a ese candidato. Yo tengo las pruebas, él como el delegado estaba operando para el Partido Encuentro Social”, subrayó.

En ese sentido, rechazó las acusaciones de los ahora legisladores independientes a Alito Moreno, responsabilizándolo de perder las gubernaturas de estados históricamente priistas, como Hidalgo y el Edomex.

Te puede interesar: Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renuncian al PRI

“En 2018 perdimos todo en el país, todo, o sea, cuando dicen es que Alito y la dirigencia ha perdido, no. Nosotros perdimos todo en 2018 y hemos ido recuperando. En 2018 recibimos el partido con un 8 por ciento de aceptación. Entonces hemos ido recuperando poco a poco”, dijo.

Alito, “el peor dirigente” en la historia del PRI

Alejandro Moreno pidió a simpatizantes y militantes que defiendan la democracia y las instituciones en todo el país. (Twitter/@alitonorenoc)

Con estas cuatro salidas, la fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara Alta se reduciría de 13 senadores a solo nueve, por lo que el PRI pasaría a ser la cuarta fuerza política, y sería desbancado por Movimiento Ciudadano, que cuenta con 12 integrantes.

En conferencia de prensa y acompañados de unos 150 priistas que también abandonaron al tricolor, los cuatro legisladores informaron este 3 de julio que se constituirán en un movimiento político y social denominado “Congruencia por México”.

Osorio Ochong aseveró que Alejandro Moreno pasará a la historia como el peor dirigente del PRI por sus pésimos resultados electorales y por haber roto la unidad del partido para privilegiar sus intereses particulares.

Dijo que en la gestión de Moreno Cárdenas, el PRI pasó de gobernar a 44 millones de mexicanos a solo 5 millones.

“Desde 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y dos se ganaron por alianza. En 2019 el PRI gobernaba 12 estados, por cierto que no se le olvide que dentro de estos estaba Campeche y que aún llevándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional a esa elección y olvidándose de todas las demás, quedó en tercer lugar”, expresó.