AMLO responde a críticas de obispo de Apatzingán y explota contra reportero por pregunta

AMLO criticó el medio al que pertenece el reportero. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, quien criticó que el mandatario celebrara cinco años de su triunfo electoral con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, a pesar de los recientes hechos de violencia en varios estados del país.

Te puede interesar: Obispo de Apatzingán criticó a AMLO y sugirió celebrar día de luto nacional por violencia

En La Mañanera, López Obrador dijo que el obispo “está en su derechos de manifestarse” y aseguró que su gobierno mantiene una buena relación con todas las iglesias.

“Acerca de las declaraciones del obispo de Apatzingán, decirle que está en su derecho de manifestarse, llevamos buena relación con todas las iglesias y siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco, por que de los clérigos, sobre todo de alta jerarquía, es para mi el más consecuente que ha habido en la Iglesia Católica, desde hace mucho tiempo”, comentó.

Te puede interesar: Qué está pasando en Apatzingán y por qué el Ejército mandó cientos de efectivos a sus calles

Acusó que los papas que estuvieron al frente de la Iglesia Católica durante la Independencia de México, La Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana estuvieron en contra de las luchas del pueblo mexicano.

Sin embargo, afirmó que el Papa Francisco es distinto e indicó que su gobierno lo ha invitado a visitar el país, aunque es partidario de tener un Estado laico en el que se “garantiza la libertad religiosa para todas las iglesias”.

AMLO explota contra reportero en La Mañanera

El presidente increpó al reportero que lo cuestionó sobre la crítica que realizó el obispo de Apatzingán, luego de que el comunicador le preguntó si no consideraba una falta de sensibilidad celebrar su triunfo electoral tras varios hechos de violencia, como el asesinato de Hipólito Mora y el ataque contra el secretario de Gobierno de Tamaulipas, en Reynosa.

Te puede interesar: “Miente a la nación”, Ciro Murayama desmintió a AMLO por supuestas vacaciones pagadas de la UNAM

Tras responder a los dichos del obispo, López Obrador dijo que el medio al que pertenecía el reportero es “de derecha y defensor de los corruptos”.

-Reportero: ¿No se le hace una falta de sensibilidad celebrar con todos estos hechos de violencia? ¿Y ha invitado al Papa, ya que manifiesta su admiración por él, a venir a México?

“Sí, hemos tenido comunicación”.

-Reportero: ¿Qué le ha dicho?

“Que le tiene mucho cariño al pueblo de México”, responde el presidente.

-López Obrador: ¿De qué periódico eres?

-Reportero:“Ya le había dicho que de El Sol de México”

-López Obrador: ”Con razón”.

-Entiendo que no le gusta la crítica

-López Obrador: No, no, no, es un periódico completamente reaccionario y de derecha y defensor de los corruptos, pero te contesto: es muy buena la relación con el papa francisco.

¿Qué dijo el obispo de Apatzingán?

El domingo pasado, la diócesis de Apatzingán publicó un video en el que el obispo Cristóbal Ascencio García en una misa cuestionó que López Obrador celebrara en el Zócalo su triunfo electoral, en lugar de realizar un día de luto o duelo nacional por los fieles de la Iglesia Católica que han fallecido, así como por los hechos de violencia en general.

“En vez de haber celebrado festivamente allá en el Zócalo ¿Por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de mis diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos de México. Celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años.

“Los que vivimos aquí, y un servidor, sabemos que no está bien. El sufrimiento es por esta inclemencia de la violencia. Curiosamente ayer nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder. Y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país”, dijo el obispo en el video.

El hecho de violencia más reciente en Michoacán ocurrió el 29 de julio pasado, cuando Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas de Michoacán, fue asesinado por sicarios cuando viajaba con sus escoltas a bordo de una camioneta blindada propiedad del gobierno estatal.