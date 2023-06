Encabritados 2023: el festival que combina gastronomía, cerveza y música

Residente, Carla Morrison, Panteón Rococó y Alemán lideran el cartel del festival que se llevará a cabo en Monterrey (Facebook Encabritados)

El próximo 4 de noviembre se llevará a cabo uno de los festivales más esperados en Monterrey: Encabritados 2023 tendrá lugar en el Parque Ferrocarrilero, localizado sobre la avenida Manuel L. Barragán.

Finalmente, este 29 de junio fue revelado su cartel oficial conformado por un total de 22 bandas, de las cuales Residente, Panteón Rococó, Alemán, Pesado y Carla Morrison fueron anunciados como los headliners del evento.

Cartel completo de Encabritados 2023

En el escenario del festival desfilarán grandes talentos nacionales como, Serbia, Odisseo, The Change, Genitallica, Michelle Maciel, El Kuelgue, El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, Los Cahorros de Juan Villarreal, David Olivares, Los Viejones de Linares, La Ronda Bogota, Los Tigrillos, Relampaguitos, Torrente, Los de Sonora, Los del Carril y Los Potrillos Monterrey.

El festival Encabritados 2023 reveló su line up. (Encabritados Festival)

Los boletos saldrán a la venta este 30 de junio a partir de las 10:00 horas en sus puntos de venta o a través de la boletera, SuperBoletos. Hasta el momento todavía no se han anunciado los precios de las entradas. Encabritados 2023 se trata de un gran evento lleno de música variada y de gastronomía norteña.

En la edición pasada de 2022 se presentaron artistas de la talla de Molotov, Danny Ocean, Los Auténticos Decadentes y Los Cardenales de Nuevo León, dejando una muy buena impresión en la audiencia que pidió su regreso para este año.

Otro de los datos curiosos que convierten a este evento masivo en algo único es la filosofía que manejan y bajo la cual se rige. Cabrito, música y cerveza son los elementos que fascinan a los asistentes y a los turistas que visitan por primera vez Nuevo León.

Cartel completo del festival regio, Encabritados 2023. (Facebook Encabritados)

Acerca del arte y el diseño que le dan identidad al festival se trata de ilustraciones muy vívidas y divertidas que conectan fácilmente con su audiencia, uno de los protagonistas de Encabritados es precisamente una caricatura de un cabrito muy cool.

El estado de Monterrey poco a poco se coloca como un referente en los eventos masivos de música. Cada año el público se sigue sorprendiendo con festivales como Tecate Pal Norte, Machaca, México Metal Fest, Heineken Silver Live Out, por mencionar solo algunos. De igual manera la oferta de bandas y artistas internacionales que han pisado tierra regia mantienen la expectativa de los fans.

Heineken Silver Live Out 2023

Los confirmados que lideran el cartel del festival Heineken Silver Live Out 2023 son Odesza, Bizarrap, Melanie Martínez y Cigarettes After Sex. Durante el mes de mayo las redes sociales del evento musical dieron a conocer el line up completo con las bandas y solistas confirmados, así como la fecha en que se llevará a cabo el evento y la fecha de la preventa de los boletos.

Este festival será realizará en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, el próximo sábado 21 de octubre del presente año.

(Instagram/@bizarrap//Twitter/@heinekenliveout)

El cartel completo está integrado por: The Blaze, Lany, Claptone, Bob Moses, Gryffin, Elferbrook, The Midnight, NSQK, Buscabulla, Yung Bae, Bunt, La doña, Renee, Lex, Xavibo, Nicole Zignago y Donovan Morales.

A pesar de que el line up emocionó a los fans, algunos internautas tundieron al cartel y aseguraron que el festival Live Out estaría en decadencia. Algunas personas atribuyeron esto a los dos años en los que no se realizó por la pandemia de coronavirus, es decir, 2020 y 2021.