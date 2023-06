Frente Cívico Nacional renuncia a participar en método de selección de la oposición

Marko Cortés, presidente del PAN durante la presentación del Frente Amplio por México y su método de elección. (@MarkoCortes/Twitter)

El Consejo Electoral Ciudadano 2023, conformado por destacables ciudadanos, periodistas y activistas sociales en materia electoral no participarán en el proceso de selección del candidato de la Alianza Va por México y se disuelven dicho Consejo.

Te puede interesar: ¿Cuál es la corcholata favorita de Elena Poniatowska? Ella responde

Lo anterior lo dieron a conocer a través de una carta, donde renunciana su labor altruista a llevar a cabo una consulta nacional para conocer las preferencias electorales de los candidatos de la oposición rumbo al 2024, porque argumentan que cambiaron las reglas del proceso de selección como estaba originalmente planeado por parte de los presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional (PAN), Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés, respectivamente.

A través de redes sociales, el Frente Cívico Nacional (FCN), que presidía el ex titular del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, Leonardo Valdés Zurita así como otros 10 personalidades del ámbito social, agradecieron la invitación pero por los cambios no programados, el grupo queda disuelto.

Te puede interesar: “Están blindados”: AMLO descarta que den marcha atrás a los programas de bienestar

“Agradecemos la invitación, hoy sabemos que la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efectos de privilegiar la unidad de cara a las elecciones del 2024 son prioritarios. Este escenario no ha llevado a cada uno de nosotros y nosotras a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos integrantes de la Alianza Va por México”, destaca la misiva.

Cambios no consultados con el FCN

Carta del Frente Civico Nacional donde renuncian y se disuelve el grupo (@MaElenaMorera/Twitter)

En la carta compartida, se señala que en las últimas semanas fueron recibidas las invitaciones para formar parte de un proceso ciudadano, donde se iba a organizar una consulta nacional para conocer la preferencia ciudadana rumbo a las elecciones federales del próximo año, “el planteamiento buscaba reunir a un grupo de personas con conocimiento en la materia electoral, así como liderazgos reconocidos dentro de la sociedad civil”, se lee.

Te puede interesar: EN TIEMPO REAL: incendios forestales encienden la alerta en una veintena de estados en plena ola de calor

El académico y periodista Sergio Aguayo a través de sus redes sociales informó en varios comentarios que renunciaba al Comité Electoral Ciudadano (CEC), por los distintos cambios de los partidos que conforman la alianza, “En las tres semanas transcurridas fueron cambiando los términos. Ayer sábado (24 de junio) me enteré por la prensa que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedan sometidos a las reglas y voluntad del PRI-PAN-PRD. Quien me invitó me confirmó que así era”, destaca uno de los tuits.

En el comunciado, las once personalidades que apoyarían a la oposición desearon lo mejor para el país y reiteraron su compromiso incondicional con la democracia, la transparencia y la ciudadanía. Además de Valdés Zurita, entre los firmantes se encuentran Mariclaire Acosta, María del Carmen Alanís, Marco Antonio Baños, Teresa González, Rosa María Mirón Lince, María Elena Morena, Rodrigo Morales Manzanares, Arturo Sánchez Gutiérrez, Guillermo Sheridan y Aguayo.

La carta fue difundida a través de las redes sociales de la presidenta “Causa en Común A.C”, Maria Elena Morera, quien señaló que “en libertad nace una democracia. En libertad toca defenderla. Comparto la carta que los integrantes del Consejo Electoral Ciudadano enviamos al Frente Cívico Nacional”.

Ahora hay que esperar cual es la respuesta de los líderes de oposición que conforman la alianza Va por México ante esta disyuntiva, ya que apenas ayer se había dado a conocer el método de participación y selección de quién representará al Frente Amplio por México con miras a la elección presidencial del 2024, donde se acordó que se tendrían 3 etapas, donde los aspirantes debían cumplir, ya que iba desde juntar firmas, participar en debates, que se realicen estudios de opinión pública, hasta consultas ciudadana para conocer el 3 de septiembre a la persona que será elegida como la responsable de la construcción del frente opositor, que deberá enfrentarse a Morena en el siguiente proceso electoral.