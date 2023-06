Xóchitl Gálvez buscará ser la candidata presidencial de Va por México

La senadora tratará de representar a la alianza opositora en los comicios de 2024. (Cuartoscuro)

La senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó su participación en el proceso que definirá al o la candidata presidencial de la alianza opositora Va por México para 2024, luego de que los lineamientos incluyeran la posibilidad de recolectar firmas vía electrónica.

El anuncio fue notificado por Carlos Loret de Mola en la emisión de su noticiero en Latinus del 26 de junio. Aparentemente, la legisladora habría disipado sus dudas de involucrarse en la contienda luego de que se atendiera una de sus principales peticiones.

Antes de que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN anunciaran los detalles sobre el proceso para elegir a la persona responsable de la construcción del llamado Frente Amplio por México, Gálvez comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que una de sus mayores inquietudes era que les negaran a las y los aspirantes obtener firmas por medios digitales.

“A mí lo que me preocupa es que quieran que se vote en sitio, porque en un distrito electoral a veces hay comunidades que están a más de 10 kilómetros. Una cosa es que te firmen en tu celular, electrónico, y luego tengo que levantarme para ir a Actopan a votar y pues son 10, 15 kilómetros de donde yo vivo, creo que eso sí, a mí en lo personal, se me dificulta porque no tengo una estructura para llevarlos a votar (sic.)”, reconoció la senadora.

La senadora insistió que se le permitiera a los aspirantes recopilar firmas de apoyo por medios digitales. (IG: @xochitlgalvez)

Sumado a estas dificultades, Gálvez consideró que restringir la participación al voto en sitio podría provocar una baja participación por parte de la militancia.

Presumiblemente, debido a que la alianza aceptó la opción de obtener firmas de respaldo por medio de un sistema electrónico, Xóchitl Gálvez confirmó su participación.

