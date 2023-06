Jimena Longoria responde en Infobae: esto dijo de “MasterChef Celebrity” y su debut en VLA

Jimena Longoria es la nueva conductora de VLA (Foto: Instagram/@jimenalongoria)

“Es el sueño”: Jimena Longoria sobre su debut en Venga La Alegría. La conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, aseguró que su recibimiento en el matutino ha sido más que agradable, así como un anhelo de infancia “hecho realidad” aunque espera que el público esté tomando y recibiendo su trabajo a bien.

Sin embargo, la pregunta “¿Cómo la han recibido sus compañeros de Venga La Alegría? ha resonado con gran potencia en redes sociales, algo que aquí en Infobae México respondió, así como todos los detalles sobre los proyectos en TV Azteca que ha protagonizado y que la han catapulto a los reflectores nacionales.

“Gracias a Dios ya conocía a la mayoría, pero por fuera entonces cuando llegué pues como que estamos fortaleciendo la amistad, me tratan bien y me ayudan cañón. Me llevo muy bien con la mayoría, sobre todo con El Capi Pérez, Mauricio Barcelata, Laura G y Kristal Silva”.

Sobre si le afectó haber ingresado después de inesperadas salidas como la de Anette Cuburu, Longoria respondió: “No para nada, yo no tuve nada que ver, nos seguimos ahí en redes sociales, se me hace una conductora espectacular, profesional que lleva años en este medio y los proyectos que trae pues van a venir con mucho éxito”.

Jimena Longoria responde sin censura sobre “MasterChef Celebrity México”

La conductora fue eliminada de forma reciente (Instagram: @jimenalongoria)

-¿Quién es tu favorito para ganar?

“Mi favoritos son Romina Marcos, Manu NNa e Irma Miranda, cualquiera de esos tres me encantaría que gane”.

-¿Con qué compañeros tuviste más química en MasterChef Celebrity México?

“Justo con ellos tres, nos hicimos hermanas y eso me encantó. A Irma la conocí en este proyecto, a Manu Nna de hace algunos años y con Romi ya habíamos tenido cositas ahí juntas, entonces creo que con ellos hice mejor química”.

-¿Tuviste problemas para conectar con los demás?

La influencer fue despedida entre abrazos y aplausos por parte de sus compañeros. (Youtube/MasterChef México)

“Con nadie, es la primera vez que me llevo perfecto con todos, obvio con algunos seguiré hablando afuera y con otros tal vez todo se quedó en este proyecto pero me encantó las personalidades que tenemos todos porque son muy diferentes”.

-¿Que platillo que preparaste te gustó más? Más allá de carne, por la críticas de provenir del norte de México.

“¡La carne me llama! Pero mi platillo favorito que claro no me gusta porque no como eso es el que hice con pulpo y camarón”.

La hija de Niurka es una de sus favoritas para ganar la temporada (Foto: Instagram/@romimarcos)

-Sobre los jueces, ¿qué opinas de la salida y regreso del Chef Adrián?

“Me cayó demasiado bien, aunque sí es muy directo porque es profesional pero a eso hay que sumarle que es ágil, entonces esas personas son duras. Pero realmente problema como tal no, a mí me encantó que estuviera su personalidad ahí en la cocina, pero a mí sí me encantó trabajar con ellos”.

-¿El rigor de los jueces afecta el ambiente en MasterChef Celebrity México 2023?

“Claro que sí, pero creo que si no hubiera ese profesionalismo de los jueces hubiera terminado como loquita en el reality o no hubiera tomado todo tan enserio. Ellos realmente me ayudaron con todos esos tips y regalos, favorecieron los siguientes retos”.

La famosa explicó que regresar a una versión All Star del famoso programa de cocina si podría estar en sus planes, sin embargo buscaría una mejor preparación para no ser nuevamente de las primeras eliminadas. Asimismo compartió que su reciente maternidad fue todo un reto para poder laborar en el proyecto y su nuevo matutino, aunque se siente más que realizada por lograr realizar todo con gran éxito.

La influencer y estrella de televisión no pudo superar el reto de eliminación. (Twitter/@MasterChefMx)

Cabe recordar que Jimena Longoria se convirtió en la sexta eliminada del reality gastronómico más popular del momento, sin embargo, el carisma que mostró durante su estancia fue suficiente para ganar un espacio en VLA.