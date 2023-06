Qué se sabe de Hugo Sánchez y la bioserie que estrenará

Hugo Sánchez estrenará una nueva bioserie (Foto: Instagram/hugosanchez_9)

En el futbol mexicano, uno de los máximos referentes que dejó un legado en la cancha es Hugo Sánchez, el canterano de Pumas se convirtió en un emblema del Real Madrid durante la década de los ochenta y en la actualidad es considerado uno de los mejores futbolistas del país.

Si bien el Pentapichichi ha recibido una serie de reconocimientos a lo largo de su vida por sus éxitos que cosechó en el futbol, en esta ocasión se le homenajeará con una bioserie que relatará más detalles de la vida del actual comentarista deportivo, que pocos aficionados conocen.

Este nuevo trabajo audiovisual le dará espacio a los capítulos pocos conocidos del éxito y vida personal que tuvo el Macho cuando se desempeñó como futbolista profesional hasta su retiro. Pese a que el analista de ESPN ya tiene una película que lleva su nombre, la nueva bioserie será una producción de National Geographic con una duración estimada de una hora con 35 minutos.

Este 2023 se cumplieron 35 años de la chilena de Hugo Sánchez con el Real Madrid (Twitter/ @RICARDOMURGUIA)

Bios: Hugo Sánchez será el nombre que llevará la producción de National Geographic, la cual formará parte de sus capítulos Bios: vidas que marcaron la tuya, en las cuales se narra la vida de diferentes personajes reconocidos.

En vísperas de su cumpleaños 65, Hugo Sánchez aceptó ser parte de esta bioserie pues consideró que es una manera de “festejar” su vida porque aceptó que cada vez se está haciendo “más viejo”, según narró para Mediotiempo.

“Es un festejo de mi cumpleaños número 65, me estoy haciendo cada vez mayo, estoy en una edad tal vez para jubilarme, aunque por el momento no quiero hacerlo. Me siento con mucha fuerza y energía para seguir trabajando en lo que tanto me gusta y me apasiona, como el futbol, como en la vida misma”.

"Bios: Hugo Sánchez" es una bioserie que narra la vida del Pentapichichi (Captura YouTube/ Star+ Latinoamérica)

Aunque el personaje principal es Hugo Sánchez, la producción audiovisual cuenta con la participación de diferentes personas que cruzaron camino con el Pentapichichi como lo es Ricardo La Volpe, según se pudo apreciar en el tráiler de la serie.

Cabe apuntar que es conocido que ambos exfutbolistas tuvieron algunas diferencias cuando jugaban en la cancha, incluso ya como analistas cruzaron palabras y se notó la distancia que hay entre ambos. Fue por ello que el Niño de oro señaló que este documental servirá para darle un espacio a quienes no son sus amigos y así compartan su opinión.

Además su familia serán los encargados de contar intimidades de la formación del Macho, como la inspiración en su hermana para realizar sus chilenas que caracterizaron su carrera deportiva. Otro de los episodios complicados que vivió Hugo fue la muerte de su hijo Hugo Sánchez Portugal, quien murió el 8 de noviembre de 2014 a la edad de 30 años.

Hugo Sánchez fue una figura destacada dentro de la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@XaviSol_)

¿Dónde y cuándo ver la bioserie de Hugo Sánchez?

El capítulo de la bioserie de Hugol se estrenará el próximo viernes 23 de junio en el territorio mexicano, por lo que a partir de ese día la afición interesada en conocer más de Hugo Sánchez la podrá ver. Se estrenará exclusivamente por la plataforma Star+, por lo que será vital contar con una suscripción si se desea ver la bioserie.

Cuánto se estrena: viernes 23 de junio.

Transmisión: Exclusivo por Star+.

Hugo Sánchez tendrá una bioserie producida por National Geographic (Twitter/ @StarPlusLA)

Hugo Sánchez lamentó la crisis en Selección Mexicana

Desde el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, el comentarista de ESPN lamentó lo que estaba pasando con el combinado nacional. En charla exclusiva con Infobae México, Hugo Sánchez consideró que el Tri puede aspirar a campeonatos, por lo que sugirió que él podría cumplirlos si llega a la dirección técnica.