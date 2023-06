La Bebeshita apoya a Wendy Guevara en La casa de los famosos: “Muy orgullosa”

Ambas influencers han convivido en eventos de creadores de contenido (Foto: Instagram)

Luego de que hace unos meses Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita” estuviera presente en la conferencia de prensa del proyecto La Escuelita, programa de internet que producirá Wendy Guevara, no ha podido superar el asombro.

Y es que en aquel evento realizado a principios de mayo fue asesinado Kevin Kaletry, quien participaría en el programa y se dedicaba a crear contenido para YouTube; la víctima se encontraba en el lugar cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó y lo atacó con un arma de fuego, por lo que murió al instante. Los informes indicaron que Kaletry recibió impactos de bala en la cabeza.

Aquella conferencia de prensa sería la primera vez que el joven originario de Bayamón, Puerto Rico, se encontraría personalmente con sus compañeros en el proyecto, por lo que casi nadie de los presentes lo conocía más que a través de las redes sociales, donde el fallecido solía compartir contenido gracioso.

Tras el asesinato por el que se encuentra detenida una persona y han surgido diversas teorías, Wendy Guevara se convirtió en una habitante más de La casa de los famosos, reality show donde permanece hasta ahora con gran éxito, pues es una de las favoritas.

Por su parte La Escuelita está en pausa, pero la Bebeshita no está segura de querer continuar en el proyecto que contaría con las participaciones cómicas de diversos influencers y youtubers.

"La Bebeshita" no conocía personalmente a Kevin Kaletry (Foto: Instagram)

“Realmente no he tomado la decisión, no sé si voy a seguir o no, les dije que por lo menos voy a tener un break, pero ellos también lo están tomando, estamos viendo cómo va a funcionar el asunto, si avanza”, contó Daniela Alexis al canal de YouTube de John Garavito.

También se refirió al éxito que está teniendo actualmente la famosa “Perdida” en el programa, pues la “quiere mucho” y ha convivido con ella en distintas ocasiones en su calidad de influencers de las redes sociales.

“Mi amistad con Wendy sigue siendo la misma, la adoro, la quiero mucho, estoy muy orgullosa de ella, de que esté produciendo una serie ella con otras personas. No fue su culpa realmente, fue algo ajeno a todos nosotros”, expresó la joven que saltó a la fama como integrante del programa Enamorándonos.

Daniela ya había hecho declaraciones en este sentido, pues a una semana de haber ocurrido el asesinato, la influencer que cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram compartió que no podía dormir por la fuerte impresión del balazo directo.

Wendy tampoco conocía en persona al youtuber (Instagram @soywendyguevaraoficial/@kaletry_king)

“Ya había olvidado ese momento, viví algo súper fuerte, yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca, a metros de distancia, y sí es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, ni modo, tristemente estamos en la Ciudad de México y pasan estas cosas”, expresó la conductora de TV Azteca.

“Sigo en shock, es algo muy fuerte que nunca había vivido yo en mi vida, tan cerca, realmente yo soy una niña que no se mete en problemas, que trata de alejarse como de ese tipo de cosas, duermo con la luz prendida, tengo ansiedad”

“Gracias a Dios yo llegué tarde, soy súper impuntual, y yo iba bajando de mi coche, literalmente. Yo no estaba tan cerca que digamos, Diosito me cuidó muchísimo y aquí estamos”, agregó.

“Pues bueno, el chavo, apenas lo iba a conocer hoy yo, yo lo había conocido por las, cómo se llama, por los ensayos en zoom, no sé cómo se diga, pero eran en las reuniones virtuales, yo veía que él hablaba y todo, lo que iba a decir en su guion, pero ay no, pobrecito muchacho”, compartió por su parte Wendy en redes sociales.