Padres que no lo son: estos son los famosos que se alejaron de sus hijos

Feliz día del Padre... ausente, estos son los famosos que decidieron no criar a sus hijos. (Archivo)

Este domingo 18 de junio la sociedad mexicana celebra a todos los papás de nuestro país por el simple hecho de serlo, se viven, mayormente, ambientes familiares sanos y de convivencia, pero lamentablemente es una realidad que existe un gran número de padres ausentes que decidieron no criar a sus hijos.

Te puede interesar: ¿Feliz Día del Padre ausente? hasta 75% incumple en la crianza y pensión económica

Este fenómeno social y cultural también permea a la esfera de las celebridades y el mundo de la farándula. Hay una gran cantidad de famosos que decidieron no formar parte de la vida de sus hijos y prefirieron continuar con su vida como si los niños, en su momento, no existieran.

Desde cantantes, actores y presentadores, esta es la lista los famosos que prefirieron continuar con su carrera artística en lugar de ocuparse de sus responsabilidades paternales.

Te puede interesar: Inseparables: así es la vida de Erick Farjeat con su hija Metztli al ser papá soltero

Luis Miguel: El apodado “rey cucaracho” por su propia expareja, la actriz Aracely Arámbula, es acusado por la misma famosa por presuntamente no estar al tanto de los dos hijos que tiene con ella, pero sobre todo por no dar la manutención económica que le corresponde para con los dos menores de edad de 15 y 16 años.

Aracely Arámbula señaló a Luis Miguel por no pagar manutención por sus dos hijos. (Foto: Instagram)

Por si esto no fuera poco también estuvo ausente en la vida de Michelle Salas, hija de la actriz Stephanie Salas y del intérprete de La Incondicional. Estos dos casos en particular le valieron para recibir críticas porque ahora se le ha visto cuidando a las hijas de Paloma Cuevas, en lugar de hacerse cargo de sus responsabilidades con los propios.

Te puede interesar: Cuántos hijos tiene Paulina Rubio y quiénes son sus papás

Alfredo Adame: el conductor, actor, polémico y expolítico se distanció de sus hijos varones Alejandro, Diego y Sebastián, al grado de decir que los desheredó y que no quiere que asistan a su funeral. Asimismo reveló que no quiere volver a verlos y los tachó de “malagradecidos”.

Alfredo Adame se distancia aún más de sus hijos: no habrá reconciliación (Alfredo Adame)

Christian Castro, hijo de la gran actriz Verónica Castro, aseguró en una entrevista a medios que la relación con sus tres hijos está caracterizada por la distancia y por su ausencia. El intérprete de Por Amarte Así reveló que le gustaría ser mejor padre, pero no lo es porque “ama su vagancia”.

Los hijos de Christian Castro son Simone y Mikhail, a quienes procreó con la abogada Valeria Liberman, y Rafella, producto de su relación con Paola Erazo

Manuel “el loco” Valdés: El psicólogo y psicoanalista Sigmund Freud dijo que la infancia es destino, lo que quedaría claro con Christian Castro y su padre Manuel Valdés, a quien el intérprete de Yo Quería llamó “padre ausente”, esto podría ser una explicación de la razón por la que el mismo Christian tampoco se hizo cargo de sus hijos.

El famoso cantante confesó que en distintas ocasiones llegó a pensar que el comediante no lo quería y no alcanzó a comprender los motivos por los que no estaba con él.

Manuel "el loco" Valdés, de acuerdo con su hijo Christian Castro fue un padre ausente. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Xavier López “Chabelo”: Uno de los escándalos que marcó la vida del amigo de todos los niños fue cuando la señora Oralia Pérez solicitó, de manera legal, una pensión alimenticia para Leslie López Peérez, hija del famoso presentador, hecho que se comprobó mediante una prueba de paternidad, a pesar de ello, él decidió nunca reconocerla como propia.

Xavier López nunca reconoció a Leslie como su hija. (Foto: Televisa)

Alejandro Camacho: Conocido por ser la expareja de Rebecca Jones, Camacho tuvo dos hijos durante su vida, uno fruto del romance con la famosa actriz y una más con Bárbara Guillén. En ambos casos la distancia marcó la relación del actor con ellos dos. Cabe destacar que sólo Francesca Guillén habló al respecto diciendo que sí le hizo falta una figura paterna en su vida.

Alejandro Camacho nunca tuvo una buena relación con sus dos hijos. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Bonavides: El actor estuvo bajo los reflectores cuando en 2020 una joven llamada Aylin Fernanda aseguró que el famoso tuvo un amorío con su mamá y fruto de este romance fue ella. En su momento él se negó a reconocerla y desde ese momento ella declaró que no quería saber nada al respecto, sin embargo en marzo de este 2023 Bonavides pidió ayuda públicamente para poder encontrarla.

Carlos Bonavides pidió ayuda para localizar a su hija no reconocida después de negarla. (Foto: Televisa)

Sergio Mayer Mori: El hijo del actor y exdiputado Sergio Mayer y de la actriz Bárbara Mori desató una controversia al convertirse en papá a los 19 años. Esto después de iniciar un romance con la brasileña Natalia Subtil que en ese momento tenía 29 años. Ella denunció públicamente a Mayer Mori por no hacerse cargo de su hija y ser deudor alimentario, actualmente están distanciados y la polémica entre ellos continúa.

Sergio Mayer Mori fue señalado por ser un padre irresponsable y ser deudor alimentario. (Netflix)

Michael Cohn: El caso más reciente de papás ausentes es el de la expareja de la actriz Natalia Alcocer, quien es un modelo venezolano, quien abandonó a su hija y a su pareja por presuntamente porque nació niña, ya que él quería que fuera un niño, lo que le ocasionó decepción y finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse, reveló Alcocer. No obstante, lo último que se supo es que él trató de arreglar los problemas, pero el daño ya lo había cometido.