¿Y la autonomía? Viralizaron video de “regaño” de Sheinbaum a Godoy, fiscal de la CDMX

En redes sociales circuló un controversial video de una reunión virtual de trabajo entre la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la fiscal capitalina

“No, las apoyan fiscal, por favor, no lo vean en las reuniones, las apoyan por favor, si no me dicen y yo les filtro de mil bolsa, digo”, fueron las palabras que Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en un controversial video que recientemente se viralizó en redes sociales.

Fue durante la noche del pasado viernes que en plataformas digitales comenzó a circular una grabación de pantalla de lo que se presume fue una reunión de trabajo entre autoridades de la capital mexicana en la que participaron la ahora ex Jefa de Gobierno y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Aunque la fecha en la que ocurrió dicha reunión no fue especificada, la grabación generó gran conmoción entre internautas, ya que en el video se aprecia a Claudia Sheinbaum adoptar una postura fuerte y determinante ante la fiscal de la capital mexicana.

En redes sociales circuló el video de un presunto regaño por parte de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la fiscal de la capital (Reuters / FGJCDMX)

De acuerdo con el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le habría llamado la atención a Ernestina Godoy por la resistencia y desdén que la dependencia que encabeza ha demostrado tener para brindar apoyo a las víctimas de la delincuencia en la capital mexicana.

- “La fiscal nos va a apoyar, la fiscalía nos va a apoyar”, se escucha mencionar en primera instancia a Claudia Sheinbaum.

- “Lo vemos en la reuniones”, contestó la fiscal Ernestina Godoy.

Fue precisamente esa repuesta de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la que detonó la molestia de Claudia Sheinbaum, quien no tardo en reiterarle su orden a la funcionaria pública e, incluso, le mencionó que en caso de no poder cumplirla le avisaran para que ella les proporcionara recursos de su propia bolsa.

Aunque la calidad del video no es del todo nítida, a Ernestina Godoy se le aprecia bajar la mirada y la cabeza ante la postura que adoptó Claudia Sheinbaum.

El video del supuesto regaño de Claudia Sheinbaum a Ernestina Godoy dividió las opiniones de decenas de internautas (Foto: Twitter/ErnestinaGodoy_)

Luego de que el polémico video fuera publicado en redes sociales, decenas de internautas no tardaron en emitir sus opiniones, las cuales se vieron divididas entres quienes respaldaron el liderazgo de Claudia Sheinbaum y quienes reprocharon su actitud. Incluso, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue comparada con la Alcaldesa panista de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien constantemente es señalada de tener tratos prepotentes tanto con trabajadores como con la ciudadanía.

“Claudia Sheinbaum con M de su Mal carácter y mala actitud con las personas. Ahora deja exhibido que su fiscalía de la CDMX (Ernestina Godoy), no es autónoma como presumen”; “Yo ya no distingo a la ex Jefa de Gobierno con Sandra Cuevas”; “Porque Sandra Cuevas es tan agresiva ni entiendo su mal carácter con la vida! Ah no perdón jaja Claudia, Claudita la que anda desesperada y haciendo magnos eventos con dinero público”, fueron algunos comentarios de crítica hacia la militante de la bancada guinda.

Pese a ello, también hubo quienes aplaudieron el liderazgo que Claudia Sheinbaum desempeñó al frente del gobierno de la Ciudad de México por lo que simpatizaron con su “llamada de atención” a Ernestina de Godoy al considerar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha brindado el apoyo debido a las víctimas de la delincuencia en la capital.

“Ahora sí la fiscal se quedó callada! Bien por Sheinbaum, solo así se ponen a chambear”; “La fiscalía siempre ha tenido tratos indiferentes con la gente, ya era hora de que alguien pusiera en orden a los funcionarios de esa pinch* dependencia pedorra”; “Claudia siempre ha tenido los pantalones bien puestos hasta con su propio equipo, el 2024 la espera con todo”, fueron otras posturas de internautas.