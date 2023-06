¿AMLO tiene otros datos? Salud reporta ocho muertes por ola de calor en México

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que desconoce la cifra de muertes causadas por la tercera ola de calor en México, a pesar de que de la Dirección General de Epidemiología (DGE), de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, reportó que en las últimas nueve semanas se registraron en total ocho fallecimientos relacionados a las altas temperaturas en todo el país.

De acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 23 de este año, que la DGE publicó esta mañana y que pocas horas después borró de la página https://www.gob.mx/salud/documentos al menos hasta las 14:00 horas, se han reportado ocho defunciones ocasionadas por las altas temperaturas en cuatro estados: Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Sonora.

Del total, siete fueron ocasionados por golpe de calor y de estos, dos ocurrieron en Quintana Roo, tres en Veracruz, uno en Oaxaca y otro en Sonora.

El octavo caso de fallecimiento también ocurrió en Sonora; no obstante, fue provocado por deshidratación.

Según las autoridades, la temporada de calor actual principalmente ha ocasionado afectaciones a la salud de la población de entre 25 y 44 años.

La DGE reportó ocho fallecimientos al corte de la semana epidemiológica 23. | Captura informe DGE

La DGE mencionó que también hasta el momento se han atendido 264 golpes de calor en 20 estados, la mayoría de ellos en Tabasco, Jalisco y Yucatán.

Asimismo, ha habido 202 casos de deshidratación en 17 estados, principalmente en Tabasco, Jalisco y Sonora., así como en Sinaloa, Campeche y Veracruz.

Agregó que de igual forma, se han reportado 21 quemaduras en seis estados como Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

La DGE también reportó casos de golpes de calor y quemaduras. | Captura informe DGE

A pesar de que la DGE eliminó su informe de la semana epidemiológica 23, el reporte de la semana 22 indica seis muertes relacionadas a las altas temperaturas, de las cuales dos ocurrieron en Quintana Roo, dos en Veracruz, uno en Oaxaca y el último en Sonora.

En el comparativo de ambas semanas, la diferencia es un fallecimiento más en Quintana Roo, por golpe de calor, y uno en Sonora por deshidratación.

Mientras que hasta la semana epidemiológica 21, se reportaron cinco fallecimientos por golpe de calor: dos en Quintana Roo, dos en Veracruz y uno en Oaxaca.

Y en los reportes de la semanas 19 y 20 del 2023, había tres fallecimientos por golpe de calor: uno en Quintana Roo y dos en Veracruz. Las primeras dos muertes ocurrieron entre las semanas epidemiológicas 15 y 16.

AMLO desconoce fallecimientos por tercera ola de calor

En su conferencia mañanera de esta mañana, el presidente desconoció los reportes de muertes a causa de las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en todo el país, como parte de la tercera ola de calor, pues afirmó que hasta el momento no ha habido “ninguna desgracia”.

Mencionó que el tema se trató hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad y que las autoridades federales están trabajando en una campaña de información.

“Estamos dando recomendaciones, hasta ahora no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna perdida de vida, nosotros no tenemos ese informe y les voy a plantear lo que está sucediendo (...) nos dijeron que no (muertes), pero vamos a ver”, dijo ante cuestionamientos de los reporteros en Palacio Nacional.

No obstante, argumentó que Protección Civil no le ha informado sobre fallecimientos o afectaciones a la salud por la tercera ola de calor, pero mañana dará un informe sobre el tema.

Cuidados ante la tercera ola de calor

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido diversas recomendaciones a la población, para evitar afectaciones a la salud por el calor, como: usar ropa de colores claros, mantenerse hidratado, usar bloqueador solar, evitar estar expuesto al sol por tiempo prolongado, así como usar gorra y lentes oscuros.