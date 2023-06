Marie Claire Harp acusó a Poncho de Nigris de machista y él le responde: “La miel es mejor que la caca”

Marie Claire Harp rompe el silencio y pone al descubierto las estrategias en el reality show

Marie Claire Harp, quien fue eliminada recientemente del programa La Casa de los Famosos, no ha dejado pasar la oportunidad para expresar su descontento y lanzarse contra el presentador Poncho de Nigris, con quien tuvo una relación tensa durante su participación en el popular reality show.

En una entrevista, Harp afirmó que el programa es un juego mental y psicológico en el que todos los participantes deben involucrarse.

Además, reveló su opinión sobre la supuesta relación falsa entre Ferka y Jorge dentro del programa, asegurando que la gente se ha dado cuenta de la estrategia de algunos concursantes.

“Admiro y respeto muchísimo a Jorge por la gallardía y cómo me respetó y cómo me protegió en ese dilema”, agregó Marie Claire.

Los señalamientos de Marie Claire Harp: verdades incómodas y llamados a la igualdad en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla)

Sin embargo, fue con Poncho de Nigris con quien se lanzó con más dureza, recordando su participación en Big Brother y haciendo énfasis en su edad.

“Si te soy completamente sincera, a mí me da un poquito de lástima, con Poncho, luego haber participado hace años en Big Brother y sacarlo a colación, tener 50 años (actualmente tiene 47) y ser una persona frustrada que nunca llegó a ser lo que quería ser; un machista, misógino, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión”, expresó Marie Claire.

Durante una oportunidad para hablar con los demás participantes, la exconcursante eligió dirigirse a Sofía Rivera Torres, instándola a tener cuidado y olvidar la “regla de oro”, la cual aseguró que ya no existe y no debe influir en el juego. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para lanzarle unas palabras a Poncho de Nigris, a quien calificó de viejo al tener cerca de 50 años.

“Espero que ganes porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años; estás bien viejo-ruco, mi amor, y esto no es lo que pasó hace 20 años”, externó Marie Claire. “A las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le da la gana”, agregó, provocando risas de Poncho.

El enfrentamiento épico: Marie Claire Harp lanza dardos contra Poncho de Nigris en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla)

Ante estas palabras, Poncho de Nigris respondió diciendo: “las abejas no les dan explicaciones a las moscas porque la miel es mejor que la caca”.

Por otro lado, la famosa también se expresó, aunque con más mesura, hacia Raquel y Paul, asegurándoles que no existen los bandos en La Casa de los Famosos.

Pleito entre panelistas de La Casa de los Famosos México: Gustavo Adolfo Infante y Pepillo Origel protagonizan fuertes enfrentamientos

El pasado domingo, durante la primera eliminación del reality show La Casa de los Famosos México, se generó un intenso conflicto entre los panelistas presentes. Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, fue uno de los panelistas invitados, junto a Addis Tuñón (42), Shanik Berman (64), Eduardo Videgaray (53) y Lucía Méndez (68).

Sin embargo, la ausencia de Pepillo Origel, de 75 años, generó su descontento y desató una serie de críticas hacia los panelistas considerados “poco famosos”.

Pepillo Origel, conductor y figura reconocida de la televisión, expresó su descontento en redes sociales, cuestionando la falta de figuras famosas en Televisa y calificando a los panelistas invitados como personas de “poca fama”. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y respondió a Origel en su cuenta de Instagram.

El periodista de espectáculos le recordó a Origel que, si bien Televisa cuenta con numerosas figuras reconocidas, no ha formado periodistas de espectáculos a lo largo de tantos años.

Además, en un video publicado en su canal de YouTube, Infante mencionó que Origel no tiene formación de periodista y no está vigente, lo cual fue uno de los motivos por los que no fue invitado como panelista al programa.

El conflicto no se limitó a Infante y Origel, ya que otros panelistas también se involucraron en el pleito. Addis Tuñón, periodista presente en La Casa de los Famosos México, defendió la presencia de los panelistas y mencionó que no hay periodistas de espectáculos vigentes en la actualidad.

Por su parte, Martha Figueroa, de 71 años, respaldó los comentarios de Origel y criticó a Gustavo Adolfo Infante, agregando que no se necesita ser un “máster en periodismo” para hablar del programa.

A pesar de las críticas y los enfrentamientos, Gustavo Adolfo Infante aseguró que no le importaba lo que dijera Pepillo Origel y destacó que finalizó su semana como panelista en La Casa de los Famosos México.