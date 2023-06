UNAM continuará su defensa contra Yasmín Esquivel y acusó no haber sido notificada de la resolución

La UNAM reconoció que no cuenta con los métodos para retirar el título a la ministra (Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que continuará con el proceso en su contra que enfrenta debido a la impugnación que presentó ministra Yasmín Esquivel Mossa por el trabajo del Comité Universitario de Ética, pese a la resolución que se dio a conocer este viernes 8 de junio.

Por medio de un comunicado de prensa, la Máxima Casa de Estudios del país indicó que se enteró este día, luego de las declaraciones del equipo legal de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la existencia de otro juicio en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez por el presunto uso de derechos de autor en prejuicio de la ministra.

No obstante, las autoridades universitarias indicaron que la UNAM no fue integrada a la sentencia como parte interesada ni se le notificó, además de que señaló que el expediente se encuentra clasificado como “secreto”, por lo que los alcances de la sentencia no comprometen las actividades del centro universitario.

“Los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la Universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Esto debe quedar claro para evitar confusiones ante la opinión pública”, se pudo leer.

La UNAM publicó un comunicado por el tema Yasmín Esquivel (Twitter/@UNAM_MX)

Aunado a lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México refirió que continuará su defensa en contra del juicio civil notificado el pasado 27 de abril, mismo que dictó medidas que impiden el trabajo y la entrega del dictamen sobre la tesis profesional por parte del Comité Universitario de Ética.

Sobre el mismo tenor, se informó que la Universidad se encuentra en defensa de dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por el equipo legal de la ministra, acciones que acusó de obstaculizar y retardar la labor de investigación sobre los trabajos académicos, pese a que la UNAM obtuvo una resolución a su favor en el primer amparo.

“Existe, además, una denuncia penal por parte de un grupo autodenominado ‘Foro Plural Jalisco’, en contra de Yasmín Esquivel, por supuesta falsedad de declaraciones y un proyecto en la Suprema Corte de Justicia, en manos del ministro Juan Luis González Alcántara”, refirió la UNAM.

Finalmente, las autoridades universitarias apelaron a la ministra a desistir de los otros juicios existentes y les permitan continuarán con el trabajo académico para resolver el tema, esto en seguimiento de lo que emitió el vigésimo primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, “del cual ella es una autoridad superior”.

