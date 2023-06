¿Será obligatorio para los alumnos de educación básica asistir el sábado 17 de junio a clases?

La Estrategia en el aula: Prevención de adicciones se realizará el 17 de junio próximo en escuelas de todo el país Fotos:Cuartoscuro

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, informó que el próximo 17 de junio se llevarán a cabo diversas acciones con los alumnos de las escuelas con el objetivo de impulsar la campaña para evitar el consumo de drogas.

Te puede interesar: ¿Cuándo será? SEP anunció actividades para alumnos de educación básica fuera del calendario escolar

En La Mañanera, la titular de la SEP, señaló que esa jornada, que iniciará a las 10 de la mañana, contará con actividades de carácter cultural, deportiva, informativa y de recreación con el fin de hacer conciencia sobre el uso de drogas y sus consecuencias.

La secretaria dijo que estas acciones también se realizarán en zonas abiertas como parques, jardines, centros deportivos y comunitarios, por lo cual esperan que la participación sea alta, ya que estarán los alumnos con sus familiares y docentes en dichas actividades.

Programa "Prevención de Adicciones" se realiza en escuelas de todo el país (SEP)

“Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir adicciones, desde las 10:00 horas estaremos haciendo actividades en todo el país, lo importante es que se vea una fuerza nacional que está por la campaña de prevención de adicciones y el bienestar”, dijo la funcionaria federal.

Te puede interesar: Preinscripciones SEP: cómo consultar la escuela en que se quedó mi hijo

Ramírez Amaya pidió a los docentes que se realicen charlas a los alumnos sobre el consumo de sustancias prohibidas por lo menos tres veces por semana en los salones de clase. De hecho, mencionó que la salud emocional se debe atender de forma colectiva, por lo cual la participación de los padres de familia, docentes y gobierno es de vital importancia, “necesitamos entender que es un problema (consumo de drogas) que tenemos que atender de manera colectiva”, agregó.

¿Habrá sanciones?

Prevención de Adicciones en escuelas del Edomex (SEP)

Por ello, la secretaria invitó para que el 17 de junio se lleven a cabo la actividades extraescolares contra el uso de las drogas, el único problema es que el día elegido es sábado y por ende inhábil, por lo cual no estarían obligados a participar los docentes y los alumnos en esta dinámica. Sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Educación no ha emitido un comunicado ni su titular se ha pronunciado sobre lo que pasaría y si habrá castigos para los alumnos, familiares y docentes que decidan no participar en esta actividad que promueve a no usar drogas y las consecuencias de éstas.

Te puede interesar: Elecciones 2023: cuánto deben pagarte si trabajas el domingo 4 de junio

Las quejas de posibles docentes en redes sociales no se han hecho esperar, ya que después de que se hiciera el anunció de estas actividades extraescolares, los comentarios salieron porque se desaprueba la medida por parte de la titular de la SEP, ya que cuestionaron del por qué no se hace en horario escolar, además criticaron del disponen del tiempo de la gente, ya que muchos cursos de capacitación de los maestros se dan en ese día.

Como el usuario @luisgarzaaveiro que cuestionó a Ramírez Amaya, “¿Por qué disponen del tiempo de los maestros en fin de semana? ¿Acaso va a ser día pagado? Porque si no es así no tienen derecho de disponer del tiempo de los docentes en día no laboral”. En el mismo sentido, la cuenta @CrisRagar75 señaló: “¿Nos van a pagar a los maestros que seamos requeridos ese día o las horas equivalentes? Digo, ya trabajamos fines de semana en organizar el trabajo de la semana. No invente”.

Hasta hubo denuncias sobre el consumo de drogas en centros escolares, pero que no se había atendido, ya que la usuaria de Twitter, @Mara16324252 cuestionó, “@Letamaya La escuela secundaria 290 Ocelotl quiere dejar de ser el hoyo de otras escuelas por favor, mandan a los peores alumnos de toda la zona y se drogan dentro de las aulas y venden droga dentro de la sec y su director dice (que) no puede hacer nada. Urge antes de hacer viral”.