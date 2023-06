Rebecca Jones: cuándo y dónde se llevará a cabo su homenaje tras negativa de Bellas Artes

Ana Celia Urquidi interpondrá una queja por lo sucedido con directivos de Bellas Artes. (De Primera Mano)

Ya pasaron dos meses del lamentable fallecimiento de Rebecca Jones, querida actriz que destacó en la industria del entretenimiento nacional con sus interpretaciones en teatro, cine y televisión. En cuanto trascendió su deceso sus seres queridos dieron a conocer que ella misma dejó organizado un homenaje como parte de su última voluntad y por fin se hará realidad.

Te puede interesar: ¿Ingenioso o peligroso? un niño escaló un poste para ver mejor el concierto de Los Fabulosos Cadillacs

La mejor amiga de la actriz, Ana Celia Urquidi, concedió una entrevista para De Primera Mano donde compartió todos los detalles sobre el evento póstumo que se hará en honor a la protagonista de Para volver a amar, Imperio de Cristal y Cuna de Lobos.

“Va a ser un homenaje a Rebecca, que justamente el día 22 cumplió ya dos meses de haberse ido. Vamos a hacer este homenaje, por supuesto que están todos ustedes más que invitados porque una de las cosas que Rebecca pidió es que estuviera la prensa”, comenzó.

Los familiares de la actriz no revelaron las causas del deceso. (Instagram/@anaceliaurquidi)

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el homenaje póstumo de Rebecca Jones?

Fue durante la misma entrevista donde Ana Celia Urquidi dio a conocer que el evento se realizará el próximo sábado 10 de junio en punto de las 18:00 horas en el Teatro Telón de Asfalto ubicado en Cda. Perpetua 4, San José Insurgentes, Benito Juárez, Ciudad de México.

Te puede interesar: Luis Miguel preocupó a sus fans por su delgadez

“¿Quiénes están inventados? Los amigos más cercanos de Rebecca, mucha gente que compartió con ella el escenario, el cine, los foros, los teatros; maestros, directores, escritores, actores, sus amigos más cercanos y la prensa”, comentó.

Vamos a tratar de hacer todo lo que ella nos pidió.

Aparentemente el cáncer habría regresado a la actriz y habría perjudicado su salud. (Instagram/@anaceliaurquidi)

Urquidi no profundizó en detalles sobre cómo será el homenaje, sin embargo, comentó que será una buena oportunidad para que tanto los demás amigos cercanos de la actriz y público, a través de medios de comunicación, despidan a la actriz que conquistó corazones con sus personajes.

Te puede interesar: Daisy Anahy trató de consolar a Eduin Caz tras muerte de su abuela

“Va a ser un homenaje muy lindo donde podemos, no quiero decir Llorar lo que no le lloramos en su funeral porque ella no quería un funeral, pero sí un espacio para que nos podamos despedir de ella y me parece que es muy importante dar este cierre y esta despedida que el público merece”, agregó.

Alejandro Camacho lamentó el deceso de su exesposa. (Instagram/@la_rebeccajones)

¿Por qué no asistirá la familia de Rebecca Jones?

Ana Celia Urquidi explicó que los familiares de su amiga no podrán asistir al evento póstumo porque viven fuera del país:

“Toda la familia de Rebecca vive en Estados Unidos y voy a ser bien abierta y bien franca, Rebecca me pidió que hacerlo en el teatro de La León. Yo desde noviembre que recibí el correo de Rebecca con estas peticiones estuve en contacto con la gente de Bellas Artes, más bien, el encargado del teatro y hablamos muchas veces sobre cómo lo queríamos a hacer”.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones tuvieron un hijo en común. (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

¿Por qué no será en Bellas Artes?

Urquidi aprovechó las cámaras y micrófonos para señalar públicamente a quienes dirigen el Palacio de Bellas Artes por obstaculizar el homenaje póstumo que Rebecca Jones quería que sucediera en uno de los teatros.

Y es que supuestamente entabló comunicación con los organizadores desde noviembre de 2022 para comenzar con los trámites y, aunque en un principio la respuesta fue positiva, no se concretó.

“Es algo que Rebecca no se merece. Una actriz como Rebecca Jones que estaba pidiendo hacer su última función en un teatro, que fue el primer teatro donde ella trabajó como actriz, me apreció una grosería. Me parece horrible porque es el INBA, porque no puedo creer que Bellas Artes, que el director de los teatros me haya dejado en visto”, dijo.

Palacio de Bellas Artes desde la Torre Latinoamericana (REUTERS/Paola Garcia)

Urquidi comentó que su intención era cumplir con la última voluntad de su amiga, pero no lo consiguió. Incluso, reveló que esperaba llevar a cabo el homenaje el 21 de mayo, día en que la actriz hubiera cumplido 66 años de edad.

“Rebecca era una actriz de teatro, de cine, de televisión muy importante de este país, muy preparada, muy respetuosa de su trabajo y ella se merecía un homenaje como ella lo pidió”, dijo no sin antes asegurar que interpondrá una queja en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.