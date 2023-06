Crearon máquina para preparar tacos al pastor y se volvió viral

Usuarios de redes sociales reaccionaron a tan divertido invento

En redes sociales surgió un curioso video de una maquina que corta automáticamente un trompo de pastor y se volvió viral al instante. La cuenta de Twitter @_EmilyAnosPata compartió el divertido clip y escribió la frase: “Ora sí Don Chuy, gracias por estos 30 años y nunca haberme pedido que lo metiera al seguro y el Infonavit, con lo que me ahorré compré esta máquina pa’ mandarlo a CHASM, ¡bendiciones!”.

En el video se puede ver una máquina que, en efecto, apoya la preparación de los tacos más solicitados en la Ciudad de México. El mecanismo tiene dos funciones principales: Por un lado, un sistema colocado debajo y encima del trompo de carne lo ayuda a girar sobre su propio eje. Por otro lado, una rebanadora, parecida a las que cortan jamón en las tiendas, va de arriba a abajo cortando láminas de carne que caen listas para ser servidas en una tortilla.

El video ya cuenta con miles de comentarios y likes. A pesar de la innovación, los internautas no recibieron con buenos ojos a la máquina y argumentaron a través de respuestas al tuit. Los temas contantes en los mensajes fueron la falta de mano humana en la preparación de los tacos, la falta de piña y lo innecesario que podría resultar una máquina de esa naturaleza.

Máquina para tacos al pastor (Twitter/_EmilyAnosApata)

“Faltó que cortara la piñita. Platícame cuando se te descomponga o tengas que darle mantenimiento a ver cuánto te cobra el técnico”, " y quién va a preparar la receta para darle sabor a la carne, el trompo y preparar los tacos genio? no es nada mas rebanar, no le sabes al negocio, si pagas a uno para que lo prepare y otro para que haga los tacos, mejor le pagas al pastorero y lo hace todo, 3 en 1″, y “Pero esa máquina no se va a cotorrear al cliente”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron el video.

Del mismo modo, los usuarios de redes sociales defendieron la preparación tradicional de los tacos al pastor, argumentando cosas como:

“ Una mentada de madr*... Rudeza innecesaria .. jamás comería tacos en un lugar así”, “Lo malo es que parte de tus clientes son muchos Don Chuy y si no tienen dinero te quedas con tu maquinita porque no va a ver quién te compre” y “Esa máquina no tiene el sudor que le da el toque exacto de sal”, “Hay cosas que simplemente no deben cambiarse, me voy a los tacos de la vuelta esos que llevan tierrita, sudor del taquero y sus respectivos gérmenes que los vuelve delicioso”.

Los tacos al pastor, más allá de ser uno de los alimentos más solicitados por los mexicanos y mexicanas, es parte de la tradición de la capital del país. Su preparación, que es casi como un ritual inalterable, forma parte de la experiencia de comerlos.

Foto: Freepik

La tecnología está dando pasos agigantados como la inteligencia artificial que escribe textos, analiza datos y crea obras de arte; sin embargo, parece que hay algunas cosas intocables como la preparación de los clásicos tacos al pastor mexicanos.

El origen de los tacos al pastor

Los emblemáticos tacos al pastor tienen más de un origen en la historia de la gastronomía nacional. Uno de ellos, quizás el más famoso de todos, asegura que fue un invento de dos hombres de origen turco, quienes se establecieron en Puebla y pusieron un negocio de “shawarmas”, un platillo árabe hecho a base de pan y carne de cordero.

Con el paso de los años, este platillo mutó a lo que hoy conocemos como tacos al pastor, cambiando el cordero por el cerno y el pan árabe por las clásicas tortillas de maíz. Hoy en día, los tacos al pastor es uno de los platillos favoritos del mexicano.