Las controversias que salpicaron a Ricardo Rocha

El periodista fue el primero en entrevistar a López Obrador en un medio de alcance nacional, aunque años después lo increpó durante una conferencia matutina al cuestionarlo por su postura contra las voces críticas de su administración.

La tarde de este domingo 4 de junio se dio a conocer el fallecimiento del comunicador Ricardo Rocha, quien durante casi cinco décadas dedicó su vida al periodismo en distintos espacios en televisión, prensa escrita y radio.

Te puede interesar: Ricardo Rocha: de ser el primero en entrevistar a AMLO a increparlo en la mañanera

La noticia la dieron a conocer algunos colegas del gremio, como Joaquín López-Dóriga y Adela Micha, quienes en sus cuentas de Twitter informaron del deceso que a los pocos minutos fue confirmado por su hijo, Jorge Armando Rocha, quien así despidió a su padre y colega en el periodismo.

“Papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas una gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás”

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa exacta del deceso de Rocha a los 76 años, aunque se especula que habría sido derivado de un infarto fulminante. Se conoce que el comunicador había padecido en los últimos meses afectaciones en los riñones, además de anemia. Durante la marcha “En defensa del INE”, realizada en noviembre de 2022, el periodista se desvaneció en medio de la multitud y tuvo que ser auxiliado por personal médico con un tanque de oxígeno.

Durante sus últimos meses, el periodista sufrió el deterioro de su salud por afectaciones en los riñones y la anemia (Foto: Cuartoscuro)

Juan Francisco Rocha, también hijo del fallecido, señaló para Grupo Fórmula que la noticia tomó a la familia por sorpresa, pues recientemente los médicos le habían asegurado que, pese a sus problemas de salud, le veían un “buen futuro por delante”.

“Nos dijeron que podíamos estar tranquilos, (…) que se iba a recuperar paulatinamente”

Al periodista le sobreviven sus hijos Jorge Armando, Juan Francisco, Ricardo y Alejandra.

¿Quién fue Ricardo Rocha?

Nacido en 1947 en Ciudad de México, vivió su infancia en Tepito, siendo el único varón, el menor de tres hermanas. En 1968 estudió Administración de empresas en la UNAM, sin embargo antes de terminar sus estudios decidió abocarse de lleno al periodismo, labor en la que logró destacar durante su extensa trayectoria.

El presidente mexicano lamentó el deceso de quien fuera su amigo (Twitter/@lopezobrador_)

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por su labor en la cobertura de la Revolución Sandinista de Nicaragua, en 1977. Tras ello ideó y lideró los programas televisivos Para gente grande y En vivo.

Te puede interesar: AMLO, Gustavo Adolfo, Pati Chapoy y más reaccionaron a la muerte de Ricardo Rocha

En 1997 creó el concepto Detrás de la noticia y en 1999, tras separarse de Televisa, consolidó el proyecto como una agencia informativa, ligada al programa de radio que presentó desde entonces y hasta últimas fechas.

En 2005 condujo el programa Animal Nocturno en TV Azteca, una revista que abordaba música, política cine, literatura y teatro; además fue nombrado director del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Ricardo Rocha: sus polémicas

Durante su carrera, el periodista mantuvo un perfil sobrio, aunque la controversia lo alcanzó en contadas ocasiones.

Te puede interesar: Ricardo Rocha murió a los 76 años

En 2018, en plena explosión del movimiento Me Too, la comediante Sofía Niño de Rivera expuso en una entrevista que vivió “situaciones incómodas” al inicio de su carrera cuando acudió al programa Animal nocturno.

“Se nota mi incomodidad porque hago el stand up y de repente Ricardo se acerca para seguir platicando. Se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda; me agarraba el brazo, me tocaba la espalda. A mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que así era”, expresó la standupera.

Sofía dijo haberse sentido incómoda ante la cercanía de Rocha en el foro de TV Azteca (Foto: Instagram/@dementespodcast)

Respecto al tema, Rocha calificó la entrevista como “desquiciada, ridícula y mentirosa” y aseguró que sólo querían desprestigiar sus 40 años de trayectoria periodística.

Tras ello, decenas de mujeres del medio artístico, empresarial y periodístico firmaron una carta en apoyo a Rocha. “100 mujeres con Rocha. De Ricardo Rocha sólo hemos recibido respeto, cariño y apoyo para nuestros propósitos y las mejores causas de las mujeres”, aseguraron en el documento personalidades como Aída Cuevas, Daniela Romo, Erika Buenfil, Fernanda Tapia, Lolita Ayala, Lucía Méndez, María Rojo, Paula Salazar, Pilar Montes de Oca y Susana Dosamantes.

"De Ricardo Rocha sólo hemos recibido respeto, cariño y apoyo para nuestros propósitos y las mejores causas de las mujeres", afirman 100 mujeres en una carta de apoyo. pic.twitter.com/wVEz5LHaQa — Ricardo Rocha (@RicardoRocha_MX) March 6, 2018

Por otra parte, en 2019 Rocha acudió a la conferencia ‘mañanera’ para reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que su nombre apareciera entre los 36 periodistas que recibieron dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Rocha confrontó al presidente por haberlo incluido en una lista de periodistas corruptos (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Rocha, quien según la lista publicada recibió 4 millones 628 mil 583 pesos, no negó haber recibido dinero, pero aseguró que fue el pago correspondiente a unas cápsulas que realizó y no “compraventa de opinión”.

“No se trata de compraventa de opinión editorial, son videos entregables. Los gobiernos panistas y priistas nunca me quisieron aceptar porque me decían López Obradorista. Y ahora el gobierno López Obradorista me tacha de Peñista. (…) Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así”, dijo el hoy fallecido.