Muere Sergio Calderón, famoso mexicano que actuó en “Piratas del Caribe” junto a Johnny Depp

El actor mexicano murió a los 77 años de edad (Foto: Instagram/@mrsergiocalderon)

A los 77, la familia del famoso mexicano Sergio Calderón confirmó su sensible fallecimiento. Actor que ganó fama internacional gracias a su participación en Piratas del Caribe: En el fin del mundo, donde compartió créditos con la estrella mundial Johnny Depp, o también conocido dentro del proyecto como Jack Sparrow.

A lo largo de más de 6 décadas dedicado al mundo del entretenimiento y haber laborado en grandes producciones estadounidenses como Hombres de Negro, Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 -a lado de Jennifer Lopez- o la serie Hard Ground, el histrión originario de Coatlán del Río, Morelos, murió el pasado miércoles 31 de mayo, como reportaron sus más allegados, detallando que se debió a causas naturales, aunque un famoso medio de Estados Unidos publicó que había sido hospitalizado recientemente por una neumonía.

Los amantes del mundo fantástico de Piratas del Caribe han empezado a escribir mensajes de condolencia a familiares y amigos de su querido intérprete del personaje del inolvidable capitán Villanueva. De momento Johnny Depp o parte del elenco no han reaccionado a la sensible noticia.

Sergio Calderón es originario de Coatlán del Río, Morelos (Foto: Instagram/@mrsergiocalderon)

*Información en desarrollo